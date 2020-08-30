17 июня в США был принят так называемый "Акт 2020 года о политике в области прав человека в отношении уйгуров", цель которого - грубое вмешательство во внутренние дела Китая, подрыв гармонии и процветания Синьцзяна. В так называемом "законопроекте по Синьцзяну" отдельно упомянуты этнические казахи и киргизы, которые проживают в Китае и в странах Центральной Азии, - это было сделано с тем, чтобы вбить клин между КНР и ее соседями по региону.

Китай и страны Центральной Азии издавна - добрые соседи, друзья и партнеры. Казахстан, Киргизия и Таджикистан, граничащие с Китаем, имеют общие границы протяженностью более 3000 километров. Между ними исторически сложились тесные связи, а современные взаимоотношения позитивны и учитывают реальную ситуацию в каждой из стран. В 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в странах региона наступил этап реформирования и смены властей. В это время адепты "трех сил зла" (экстремизм, сепаратизм и терроризм) организовали и провели ряд терактов, нарушив мир и стабильность в регионе Центральной Азии, в том числе и в китайском Синьцзяне.

"Три силы зла" стали общим врагом всего человечества. Борьбу с ними активно ведет КНР. Во-первых, Китай жестко пресекает насильственные террористические акты в целях обеспечения максимальной защиты основных прав и интересов всех этнических групп Синьцзяна. Одновременно с этим в регионе реализуются строгие меры по искоренению почвы для развития терроризма и экстремизма. Во-вторых, Китай и страны Центральной Азии активизируют взаимодействие в сфере безопасности в рамках ШОС, сдерживая возвращение террористов из Ближнего Востока в Афганистан, Центральную Азию и сопредельные районы, пресекая попытки ИГ (запрещенного в РФ) по созданию в Центральной Азии провинции "вилаят Хорасан".

В Синьцзяне реализуются строгие меры по искоренению почвы для развития терроризма и экстремизма

Страны Центральной Азии негативно относятся и к так называемому "законопроекту США по Синьцзяну". 12 июля 2019 года постпреды Таджикистана, Туркменистана и других мусульманских стран в Женеве направили коллективное послание в адрес председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ), в котором высоко оценили достижения Китая в защите прав человека и борьбе с терроризмом в регионе. Узбекистан, желающий стать членом СПЧ в ближайшем будущем, неоднократно признавал успехи Китая в управлении Синьцзяном, эта страна поддерживает принятые меры по дерадикализации. МИД Киргизии в 2018-2019 годах по просьбе своих граждан провел исследование, посвященное киргизской диаспоре в Китае. Его результаты показали, что права киргизов в КНР полностью гарантированы, случаев пропажи людей без вести зафиксировано не было (об обратном заявляют США).

В 2019 году на саммите глав государств ШОС президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков дал высокую оценку динамичному развитию Китая, в том числе Синьцзяна, граничащего с Киргизией. В декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким СМИ подтвердил, что этнические казахи в Синьцзяне - это китайские граждане. Ряд западных стран и организаций под предлогом прав человека публикуют лживые сведения о ситуации в регионе. "Центры профессионального обучения, созданные в Синьцзяне, - это образовательные базы, а не лагеря перевоспитания, как их описывают западные СМИ". Казахстан выступает против очернения Китая, а КНР никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Казахстана. Казахстан ведет себя аналогично.

В 2019 году рост ВВП Синьцзяна составил 6,2 процента

Аналитики утверждают, что так называемый американский "законопроект по Синьцзяну" - важная составляющая глобальной стратегии Вашингтона, которую США не намерены менять. Принятая в феврале этого года "Новая стратегия США по Центральной Азии" и подписание США в марте мирного соглашения с группировкой "Талибан" (запрещена в РФ) вновь показали всему миру, что у Вашингтона множество устремлений, однако сил для их реализации недостаточно.

В уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая производят знаменитую китайскую парчу. Фото: Артем Иванов / ТАСС

С точки зрения региональной политики на основе Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства США под предлогом защиты демократии и прав человека заставили страны Центральной Азии принять беженцев из Афганистана и Ближнего Востока, которые, возможно, были родственниками террористов.

В уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая производят знаменитую китайскую парчу. Фото: Артем Иванов / ТАСС

В июле на заседании 44-й сессии Совета по правам человека ООН 46 стран поддержали политику Китая по Синьцзяну

С точки зрения государственной политики Вашингтон пытается с помощью так называемого "Акта по Синьцзяну" оклеветать Китай, вмешаться во внутренние дела КНР, не оставляя в покое ни Синьцзян, ни всю Центральную Азию.

В эксклюзивном интервью информагентству Синьхуа, посвященном китайско-американским отношениям, член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона готова проводить откровенные и эффективные консультации с американской стороной, а также трезво и разумно реагировать на импульсивные поступки и нервозность американской стороны. Россия - Китай: главное. 5 августа 2020 г.

Министр иностранных дел КНР Ван И. Фото: Константин Завражин / РГ

Население Синьцзяна и само понимает, как лучше управлять своим районом. В последние годы здесь царят стабильность и процветание, отмечается экономический рост, не было серьезных терактов, и этот факт нельзя игнорировать. Страны Центральной Азии оказывают Китаю поддержку по вопросам Синьцзяна, что демонстрирует прочный характер традиционной дружбы и высокий уровень взаимного доверия.

КНР и страны Центральной Азии прилагают усилия для укрепления безопасности во имя совместного процветания и формирования в регионе сообщества единой судьбы.