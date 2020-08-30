Болезнь Альцгеймера, деменция и даже глубокий паралич не будут для человека приговором, если подтвердятся ожидания от экспериментальных исследований компании Neuralink, основанной в 2016 году Илоном Маском.

Первые обнадеживающие результаты были публично продемонстрированы в минувшую пятницу самим миллиардером-изобретателем. В ходе прямой трансляции на YouTube показали свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету - около 8 миллиметров в диаметре. По словам Илона Маска, такое устройство (нейрочип) установлено два месяца назад "и отлично работает". И для пущей наглядности пояснил, что короткие гудки, которые могли слышать следившие за трансляцией, отображали конкретные осязательные импульсы подопытного объекта - они передались по нейронным сетям от пятачка свиньи в ее мозг.

Иными словами, в тот момент, когда животное что-либо нюхало, вживленное в мозг устройство улавливало и регистрировало импульсы - в описываемом случае переводило их в звук. При этом никаких проводов или внешних устройств на теле свиньи не было: специалисты Neuralink разработали и продемонстрировали в действии беспроводную версию нейроинтерфейса.

А начинали они с прототипов электродов и чипов, которые имплантировали в мозг крысы и соединяли с компьютером при помощи обычного USB-кабеля. И уже тогда удавалось довольно четко считывать нейросигналы - даже в тех случаях, когда нервные клетки вырабатывали импульсы очень быстро. Новая версия устройства работает по беспроводному каналу связи и является полностью автономной.

Как было заявлено на презентации, за последний год удалось значительно обновить используемые системы: теперь они умещаются в чип, который занимает меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. "Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - цитируют мировые СМИ подробности.

Такие нейроинтерфейсы, по мнению их создателей, могут быть и будут использованы в лечении деменции, болезни Альцгеймера, для помощи парализованным людям. А еще, вне всякого сомнения, помогут человеку "гармонично слиться с искусственным интеллектом", а не страшиться его "неконтролируемого развития и неизбежного наступления".

По словам Илона Маска, который вложил в Neuralink две трети из ее 150 миллионов долларов, он надеется уже в этом году получить от регулирующих органов разрешение вживить первый имплант человеку. Заметим, что ранее проводились эксперименты с имплантами в мозгу, которые позволяли людям силой мысли осуществлять простые операции с помощью робота, подключенного к такому нейроимпланту.