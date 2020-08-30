Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского

Эту новость можно было назвать и так: зять "украинского Чапаева" отмечен орденом в честь русского князя-полководца, причисленного к лику святых. Но легендарный комдив Гражданской войны Николай Щорс погиб 30 августа 1919-го - за полтора месяца до того, как в Екатеринославле (с 1926 года - Днепропетровске) появился на свет будущий муж его дочери Исаак Халатников.

Сегодня выдающийся советский и российский физик-теоретик Исаак Маркович Халатников, известный теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности и космологии, - старейшина среди действительных членов Российской академии наук. Не так давно в связи со 100-летием академика Халатникова средней школе №75 в подмосковной Черноголовке присвоено его имя.

А вчера, в годовщину первого ядерного испытания СССР, стало известно о награждении старейшего ученого, который был непосредственным участником советского Атомного проекта, орденом Александра Невского. Как отмечено в указе на официальном портале правовой информации, этой награды почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук И.М. Халатников удостоен "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу".

Наград у академика Халатникова и до этого было немало. Есть медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и орден Октябрьской Революции, два ордена Дружбы народов и академическая премия имени Ландау, уже российский орден "За заслуги перед Отечеством" и Сталинская премия 1953 года…

Сталинской премией второй степени, как рассказывал сам Исаак Маркович, он был удостоен за "расчетно-теоретические работы по изделиям РДС-5 и РДС-6с". В первом случае это тактическая атомная бомба, разработанная в КБ-11 (ныне - РФЯЦ-ВНИИЭФ) в начале 50-х годов. Во-втором - уже готовая к применению первая советская водородная бомба, ее успешно испытали на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года.

Исаак Халатников занимался этими расчетами в составе группы ученых под руководством Льва Ландау. А сами эти расчеты касались процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды - при взрыве атомного заряда. По словам ученого, для расчета КПД атомной бомбы надо было увязать вместе главные ее характеристики, включая свойства ядерных делящихся материалов (урана или плутония) и конструкцию всего изделия (заряда).

"Мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу. И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим", - цитирует РИА Новости воспоминания ученого-долгожителя. "Российская газета" присоединяется к заслуженным поздравлениям в его адрес.