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30.08.2020 11:55
Рубрика: В мире

Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Текст: Александр Гусаров
Фото: REUTERS/Carlo Allegri Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Сотрудников администрации Дональда Трампа, не доложивших вовремя президенту США о телефонном звонке от президента России Владимира Путина, раскритиковал глава Белого дома.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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О том, что из-за этого Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщило издание Newsweek.

По данным журналистов, во время обеда президента США с делегацией Великобритании в 2017 году кто-то "мимоходом упомянул, что Владимир Путин просил о разговоре с (Трампом), и прямо перед нами он (Трамп) закричал Майка Флинна". Об этом Newsweek рассказал Ник Тимоти - бывший глава аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По его словам, президент США закричал на Флинна: "Если Путин хочет позвонить мне, просто соедините его со мной".

Заметим, что впервые об этом эпизоде стало известно еще в 2018 году из записки экс-директора ФБР Джеймса Коми. В этом документе, направленном в конгресс США, излагались воспоминания Коми о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года. Согласно Коми, Трамп пожаловался на то, что у Флинна отсутствовал здравый смысл, поскольку тот безотлагательно не уведомил американского лидера о звонке президента России после инаугурации.

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