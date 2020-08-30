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30.08.2020 03:15
Рубрика: В мире

Трамп обвинил конгрессменов в утечках секретных данных

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах, решено прекратить из-за утечек информации. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, отметив, что американские конгрессмены "сливали" полученную информацию в СМИ.

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"Что еще хуже, так это то, что они сливают неверную информацию", - отметил американский лидер. Он подчеркнул, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф устал от этого и "хочет делать это в другой форме", пишет ТАСС.

По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, он сам был свидетелем того, как во время брифинга несколько членов конгресса вышли и начали общаться с прессой. "Они раскрыли информацию, которую они не должны были раскрывать", - отметил Медоуз.

По данным CNN, в дальнейшем нацразведка США ограничится только письменными сообщениями по данной теме.

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