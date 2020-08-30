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30.08.2020 16:12
Рубрика: Спорт

"Уфа" и "Динамо" сыграли вничью

Текст: Артур Нанян
В матче шестого тура чемпионата России "Уфа" принимала "Динамо". Гости вели в счете благодаря голу Клинтона Н"Жи, но хозяева вырвали ничью. Спас их от поражения точный удар Тимура Жамалетдинова - 1:1.
Фото: fcufa.pro Фото: fcufa.pro
Фото: fcufa.pro
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Таким образом, уфимцы прервали серию из двух поражений и чуть подправили ситуацию в турнирной таблице. С пятью очками в активе команда Вадима Евсеева занимает 11-е место.

Что касается "Динамо", то москвичи упустили возможность как минимум на пару часов выйти на вторую строчку. А так с 11-ю набранными очками "бело-голубые" идут четвертыми. Но сместить их уже сегодня может "Ахмат", если обыграет на своем поле ЦСКА.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Чемпионат России по футболу 2020/2021

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