"Уфа" и "Динамо" сыграли вничью

В матче шестого тура чемпионата России "Уфа" принимала "Динамо". Гости вели в счете благодаря голу Клинтона Н"Жи, но хозяева вырвали ничью. Спас их от поражения точный удар Тимура Жамалетдинова - 1:1.

Таким образом, уфимцы прервали серию из двух поражений и чуть подправили ситуацию в турнирной таблице. С пятью очками в активе команда Вадима Евсеева занимает 11-е место.

Что касается "Динамо", то москвичи упустили возможность как минимум на пару часов выйти на вторую строчку. А так с 11-ю набранными очками "бело-голубые" идут четвертыми. Но сместить их уже сегодня может "Ахмат", если обыграет на своем поле ЦСКА.