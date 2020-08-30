Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, которая одновременно является тещей Белоусова. Родственников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время предварительного следствия по ходатайству Генпрокуратуры было получено согласие Государственной Думы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства. По версии следствия, именно 75-летняя Бутакова была посредником при передаче взяток Михаилу Юревичу от дорожных подрядчиков.

Как установило следствие, всего за эти четыре года в Москве и Челябинске фигуранты дела получили взятку, а по сути - "откаты", за дорожные контракты на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как отметили в Генпрокуратуре, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.