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Рубрика: Происшествия

Семейный подряд

Направлено в суд уголовное дело экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, которая одновременно является тещей Белоусова. Родственников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время предварительного следствия по ходатайству Генпрокуратуры было получено согласие Государственной Думы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства. По версии следствия, именно 75-летняя Бутакова была посредником при передаче взяток Михаилу Юревичу от дорожных подрядчиков.

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Как установило следствие, всего за эти четыре года в Москве и Челябинске фигуранты дела получили взятку, а по сути - "откаты", за дорожные контракты на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как отметили в Генпрокуратуре, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура

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