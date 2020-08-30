Готовится к выходу новинка от издательства китайской литературы "Шанс" - книга "Шелк Шелкового пути". Она создана на основе материалов прошедшей в Китае выставки, посвященной шелку.

Результаты многолетних научных исследований и сотрудничество с музеями и другими учреждениями культуры позволили автору книги Чжао Фэну подробно и достоверно рассказать о зарождении искусства производства шелка на Востоке, распространении его на Западе, а также о современных технологиях производства шелка и популярности этого материала во всем мире.

Шелководство и шелкоткачество как особенное китайское искусство, а также связанные с ними культура и история имеют древние корни. В Китае всегда существовали как подкрепленные историческими фактами теории, так и легенды о происхождении шелка. В современную эпоху археологи обнаружили подтверждение древних корней мате-риала - шелковичные коконы, оборудование для прядения, остатки разложившегося шелка, а также другие артефакты эпохи неолита. С научной точки зрения это полностью подтверждает, что более пяти тысяч лет назад на территории Китая уже существовало шелкоткачество, ставшее впоследствии одной из характерных составляющих китайской культуры.

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Торговля шелком рассматривается как стимул к взаимному влиянию культур Востока и Запада и как первопричина возникновения Шелкового пути. Как известно, древний Шелковый путь был главным каналом торговых и культурных связей в первом тысячелетии нашей эры. Он подобно разноцветной ленте связывал воедино Китай и другие страны. Более тысячи лет торговые караваны ходили по этому пути, доставляя товары из разных мест в самые удаленные уголки мира. Вместе с этим они распространяли свою религию, культуру и науку, активно способствовали культурному взаимодействию и смешению. Шелк как главный товар на Шелковом пути, а вместе с ним искусство шелководства и шелкоткачества дошли по этому каналу до разных частей мира. При этом производство шелка оставалось локальным, и таким образом этот материал оказывал значительное влияние на социальное, экономическое и культурное развитие стран, расположенных вдоль Шелкового пути. По мере постоянного углубления торговых и культурных контактов западные ткацкие традиции тоже в свою очередь оказывали влияние на китайское производство шелка.

Узнать больше об истории этого удивительного материала вам поможет книга "Шелк Шелкового пути", она появится на прилавках книжных магазинов в ближайшее время. Книга будет интересна востоковедам, специалистам по прикладному искусству и всем тем, кто интересуется культурой Поднебесной.