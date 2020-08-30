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30.08.2020 22:38
Рубрика: Общество

Последнее лето

Ушел из жизни народный артист СССР Владимир Андреев
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Всего через два дня после своего 90-го дня рождения - отметив его с близкими, узким кругом, - в субботу ушел из жизни народный артист СССР, режиссер Владимир Андреев. В последние годы - президент Театра имени Ермоловой. Собственно, в воскресенье, тридцатого, его юбилей должны были отметить в его родном театре. Только что Владимир Алексеевич набрал свой курс в ГИТИСе, и планов было множество...

Чувствовал он себя неважно, у него была ишемическая болезнь сердца. Жена Андреева, известная актриса Наталья Селезнева, отлучилась по делам в Москву, он оставался на даче... Вместе они прожили больше полувека, 52 года.

Театру Владимир Андреев отдал всю жизнь - с 1952 года, когда впервые вышел на сцену Ермоловского театра, сыграв в спектакле по пьесе Максима Горького "Достигаев и другие". С тех пор сыграл бесчисленное количество ролей. В семидесятом году стал главным режиссером театра, поставив множество спектаклей - по произведениям Льва Толстого, Константина Симонова, Юрия Бондарева, Александра Вампилова. Однажды, в 1985-м, он перешел в Малый театр, пять лет был главным режиссером здесь и все же по собственной воле вернулся в свой, Ермоловский. Возглавлял его до 2012 года. После чего, волнуясь о будущем родного театра, передал свои полномочия главного режиссера и художественного руководителя Олегу Меньшикову, став президентом театра. Тогда он признавался: "Это моя идея. Никто меня к этому решению не подталкивал, наоборот, я боялся, что пост худрука может занять какой-то другой человек, а не Олег Меньшиков. Это молодой, талантливый, деятельный человек, с которым связаны все наши надежды".

Сцену он не оставлял. Буквально за неделю до объявления карантина, весной, еще играл в спектакле, и никто не мог подумать, что в последний раз.

В кино на его счету больше тридцати пяти кинокартин. Дебютировал в 1954 году в фильме "Аттестат зрелости" Татьяны Лукашевич. Через год сыграл главную роль - Митю Ласточкина в комедии "Доброе утро". И даже если многие из фильмов, в которых он снимался, сейчас "не на слуху", - зрителям запоминались добрая улыбка, удивительные, ясные глаза Андреева. Среди лучших его киноролей - незабываемый Салтан в фильме-сказке Александра Птушко "Сказка о царе Салтане", багдадский калиф в экранизации сказки Вильгельма Гауфа "Калиф-аист" (на съемках этого как раз фильма они когда-то познакомились с Натальей Селезневой - она играла принцессу Будур).

Он говорил о милосердии, любви и доброте как главном, что должно дарить искусство человеку.

- Уход Владимира Алексеевича Андреева невероятно грустен, - сказал Михаил Швыдкой. - Он был одним из столпов театральной Москвы. Он ученик двух выдающихся режиссеров Андрея Лобанова и Андрея Гончарова, он обладал режиссерским талантом, и именно Андреев с его прекрасным вкусом открыл московской публике драматургию Александра Вампилова.

Сцену он не оставлял. Буквально за неделю до объявления карантина, весной, еще играл в спектакле, и никто не мог подумать, что в последний раз

Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в Театре им. Ермоловой. В столице предложили увековечить его память - этот вопрос рассмотрит Мосгордума.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр

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