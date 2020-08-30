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30.08.2020 21:45
Рубрика: В мире

Церковь зовет голосовать

В Черногории прошли парламентские выборы
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Всеобщие выборы в скупщину (однопалатный парламент Черногории) прошли в воскресенье на фоне усугубляющихся противоречий между правящей партией и силами оппозиции, а также конфликта между властями во главе с президентом Мило Джукановичем и Сербской православной церковь (СПЦ).
Фото: Savo PRELEVIC / AFP
МИД РФ: Накануне выборов в Черногории вновь разыгрывается антироссийская карта

За 81 мандат боролись кандидаты от 11 партий и коалиций, которым для попадания в скупщину необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Но, как отмечают эксперты, голосование вышло далеко за рамки избрания депутатов: гражданам предстояло определить будущее этой небольшой балканской страны. Джуканович и премьер Душко Маркович, который идет во главе правящей Демократической партии социалистов, не скрывают своего намерения развивать связи с Евросоюзом и НАТО, представив широкие преференции западным странам. Ранее правящая партия добилась принятия нового закона о свободе вероисповедания, обозначив намерение получить в госсобственность храмы Сербской православной церкви. В этой связи митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил, что впервые в 82 года примет участие в выборах, чтобы голосовать "против власти безбожия", призвав избирателей высказаться "в защиту творений Бога, которые в Черногории подвергаются нападкам со стороны тех, кто не знает, что такое святыни".

Накануне выборов правящие силы в Черногории вновь пустили в ход антироссийскую риторику.

МИД России был вынужден выступить с заявлением о том, что высшие черногорские чины "голословно обвиняют Москву "в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают ей реализацию "имперских амбиций на Балканах".

В мире Европа Черногория

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