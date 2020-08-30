В Госдуме готовят новый закон о туризме

Туристическому бизнесу готовят новые льготы, путешественникам - новые меры защиты, а отрасли - новый закон. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Над какими законодательными инициативами работает сейчас комитет?

Борис Пайкин: Для развития туристской отрасли требуется создать специальные налоговые режимы -для поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма. Будем рассматривать предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на строительство гостиниц и отелей под 5% годовых.

Планируем уделить внимание вопросам кадрового обеспечения туризма. Нужно ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг.

Что нужно менять в действующем законе об основах туристской деятельности?

Борис Пайкин: Закон был принят более 20 лет назад и во многом ориентирован на защиту прав туристов при выездном туризме. Сейчас же необходимо создать такую нормативно-правовую базу, которая бы сделала отдых внутри России для наших соотечественников не менее привлекательным, чем за рубежом, и одновременно с этим обеспечила интересы инвесторов в туристической отрасли. К законопроекту уже внесено множество поправок. Кроме того, Ростуризм готовит предложения, которые еще предстоит рассмотреть и обсудить.

Эксперты говорят о необходимости принятия нового отраслевого закона. Работа над ним уже началась?

Борис Пайкин: Законопроект должен быть принят до окончания срока полномочий депутатов седьмого созыва. В Ростуризме планируется сформировать рабочую группу для подготовки проекта. Депутаты комитета во взаимодействии с представителями профильного ведомства примут участие в работе над концепцией законопроекта. Итоговый вариант будет обсуждаться на площадке Государственной Думы.

В новый закон должны войти механизмы контроля за деятельностью туроператоров

Каким должен быть новый закон?

Борис Пайкин: Законодательство о туристской деятельности носит фрагментарный и декларативный характер, кстати, в отличие от многих стран Европы и СНГ. Там действуют отдельные кодексы и системные законы, регулирующие сферу туризма. Например, мы можем учесть положения модельного закона СНГ "О туристской деятельности", принятого в 2015 году. Действующий федеральный закон не содержит некоторых понятий, которые нашли отражение в международных, а также национальных стратегических документах, такие как внутренний туризм, туристический кластер. Более того, документ во многом уступает региональному законодательству, которое было принято гораздо позже. В новом туристском законодательстве отдельное место должны занять вопросы взаимодействия туроператоров и турагентов, в том числе контроля за их деятельностью и привлечения к ответственности за недобросовестную деятельность.

В весеннюю сессию депутаты внесли поправки в законопроект о введении платежа за электронную путевку и второго платежа в новый гарантийный фонд. Турбизнес считает, что это увеличит финансовое бремя и при этом откроет на рынок путь мошенникам. Нужно ли принимать такие поправки?

Борис Пайкин: Пандемия коронавируса помогла выявить слабые места в действующей системе оказания экстренной помощи туристам. Как выяснилось, "Турпомощь" не может в полной мере защитить туристов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации за границей. Потому депутаты предложили создать гарантийный фонд - организацию, членство в которой будет добровольным. Но такой гарантийный фонд - совершенно новая модель для туриндустрии, так что мы аккуратно относимся к этому предложению. Прежде всего важно оценить нововведения на предмет их необходимости. Мы внимательно изучаем все поступившие предложения и от турбизнеса, и от граждан. Законопроект пока принят в первом чтении и готовится ко второму.

Многие страховые полисы не покрывают расходы по госпитализации

Стоит ли внести изменения в законодательство о страховании каждого отдельного тура?

Борис Пайкин: В этом году мы столкнулись с ситуацией, когда российским гражданам, оказавшимся за границей, не в полном объеме и несвоевременно была оказана медицинская помощь. Об этом свидетельствовали многочисленные жалобы туристов. Основная проблема в том, что многие страховые полисы, которые россияне покупают для поездок за рубеж, не покрывают расходы по госпитализации и использованию высокотехнологичной медицинской помощи. Есть и те, кто вообще не считает необходимым покупать страховые полисы. Все сложности, которые стали очевидны в период пандемии, мы будем прорабатывать в Комитете и обязательно найдем способы решения проблемы.

Тем временем

В России завершилась акция распродажи туров по стране с кешбэком. По данным на 29 августа, в программе приняли участие более 50 тысяч россиян, которые купили туры и забронировали гостиницы более чем на 1,4 млрд рублей, сообщили в Ростуризме. "У нас на данный момент предварительные итоги, [платежная система] "Мир" сейчас еще досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей", - сообщила журналистам глава агентства Зарина Догузова (цитата по ТАСС).

Представители туриндустрии предлагают провести акцию повторно. Учитывая большой интерес к акции, она может быть проведена еще раз, например, в преддверии зимнего сезона, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Программа дает возможность открыть новые направления, которые ранее не были известны туристам и сделать путешествия доступнее, сказал он. "Срок действия программы должен быть не менее месяца. Можно повторять программу два раза в год, в межсезонье. Это может быть октябрь и март", - предложил гендиректор TUI Россия Тарас Демура.