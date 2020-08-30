В Испании согласовали меры безопасности для школ

В Испании учебный год во многих регионах начнется на следующей неделе. Но только сейчас стало понятно, в каких условиях будут учиться школьники.

Центральные власти пиренейского королевства и руководство автономий, наконец, согласовали меры безопасности, которые должны защитить детей от коронавируса. Всего их около 30.

Предполагается, что младшеклассники будут ходить в школу на постоянной основе, а вот у ребят постарше уроки в классах будут совмещаться с онлайн-обучением. Такой принцип позволит сократить число детей, одновременно находящихся в учебном заведении и тем самым сократить риски их заражения.

Использование маски будет обязательным для всех начиная с 6 лет вне зависимости от того, есть ли возможность соблюдать безопасную дистанцию, которая составляет 1,5 метра. Учителя будут также следить, чтобы дети мыли руки не менее пяти раз в день: при входе и выходе из школы, до и после игр во дворе, а также при посещении столовой. А школьникам проведут ликбез, как правильно пользоваться масками. В начале каждого дня температура тела будет измеряться у всех учеников и сотрудников школы.

При этом администрация учебного заведения должна сама продумать, как сделать так, чтобы избежать скопления людей одном месте. Тем, у кого проявятся симптомы коронавируса, будет запрещено посещать школу, а все контактировавшие с ними будут обязаны пройти обследование и 10-14 дней провести на карантине.

Одной из главных мер является создание "пузырьковых групп". Речь идет о самых маленьких. Их объединят в небольшие группы, которые не будут пересекаться с другими детьми ни во время учебы, ни на переменах.

Особые требования выдвинуты к уборке помещений. К тому же их придется проветривать как можно чаще.

В каждой школе создается должность менеджера по COVID-19, он будет отвечать за соблюдение всех протоколов безопасности и координировать действия со службами здравоохранения.