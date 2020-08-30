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30.08.2020 05:02
Рубрика: В мире

В Калифорнии установлен рекорд по числу заболевших COVID-19

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Калифорния стала первым американским штатом, где количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 700 тысяч. Такую информацию распространил университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Фото: iStock
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В Калифорнии 701 548 заболевших COVID-19. По данным же департамента здравоохранения штата, число подтвержденных случаев пока составляет около 693 тысяч, пишет РИА Новости. Второе и третье места занимают Техас и Флорида, где выявили 626,5 тысячи и 619 тысяч заболевших соответственно.

По числу летальных исходов Калифорния, по данным университета Хопкинса, занимает третье место после Нью-Йорка и Нью-Джерси. Здесь скончались 12,9 тысячи человек с COVID-19.

В целом же в США количество заболевших приближается к шести миллионам. Скончались свыше 182 тысяч американцев.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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