В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы

В городском округе Линьфэнь китайской провинции Шаньси обрушился двухэтажный отель. ЧП произошло в субботу рано утром.

Под завалами спасатели обнаружили 57 человек, из них 29 погибших. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся семь человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа. Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии уже завершены. О причинах обрушения здания информации пока нет. Создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.