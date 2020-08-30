На гребном канале "Москва" в Крылатском завершился самый масштабный турнир по гребле на байдарках и каноэ - Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко.

В этом году спортсмены соревновались уже в двадцатый раз и от желающих принять участие в заплывах не было отбоя. По словам организаторов на турнире зарегистрировались более 1200 участников, которые за три дня разыграли медали в 80 финальных заездах.

По словам олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Александра Дьяченко, такой обширной и разнообразной программы соревнований по гребле на байдарках и каноэ нет даже на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Фишка нашего турнира в том, что у нас есть абсолютно все категории - и детские, и ветеранские, - сообщил журналистам Дьяченко. - Любой желающий, если он знаком с веслом и лодкой, мог принять участие в нашем кубке. Каждый может выбрать то, что ему по душе. На протяжении трех лет лидеры мировой гребли приезжали на наши соревнования, но пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы. Тем не менее состав был очень представительным, и мы довольны, как все прошло".

В свою очередь, один из организаторов соревнований - чемпион мира по гребле среди мастеров Александр Агеев заметил, что в этом году в условиях нехватки соревнований спортсмены буквально выстроились в очередь, чтобы принять участие в соревнованиях:

- Многие соскучились по воде и просто хотят стартовать, а ведь у нас спортсмены имеют возможность не просто попрактиковаться в гребле на разных дистанциях, но и посоревноваться в новых дисциплинах, которые до сих пор нигде не были представлены. Лучшие мировые гребцы приезжают к нам прочувствовать новый формат, который до сих пор не был представлен ни на одних стартах. И не стоить забывать про самый большой призовой фонд в мире.