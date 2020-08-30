В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ

В ходе протестной акции белорусской оппозиции в центре Минска были задержаны 125 человек. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в республиканском МВД.

"За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 задержаны 125 человек", - сказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, уточнив, что в отношении задержанных начат административный процесс.

Кроме того в воскресенье был задержан корреспондент российского информагентства ТАСС Иван Колыганов. Журналист находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил. Сообщается, что он был доставлен в РУВД Октябрьское.

Напомним, что в воскресение на площади Независимости в белорусской столице проходит очередная протестная демонстрация. По данным информагентств, сотрудники ОМОН блокировали несколько тысяч человек в районе ГУМ. В городе возникли перебои с мобильной связью. Короткая стычка между демонстрантами и силовиками в штатском, которые пытались задерживать людей, произошла в воскресенье возле здания КГБ.