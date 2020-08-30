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30.08.2020 20:07
Рубрика: Общество

Здравствуй, взрослая жизнь!

В Поднебесной прошел важнейший единый государственный экзамен в вузы
Текст: Виктор Авдеев
Российская газета - Спецвыпуск № 193(8247)
Летние месяцы - горячая пора для выпускников школ России и Китая и их родителей. Позади годы упорной учебы: сколько проштудировано учебников, сколько решено контрольных и написано диктантов!

Подготовка к выпускным экзаменам, по сути первому в жизни серьезному испытанию, отняла немало сил, тем более что 2020 год внес свои коррективы в образовательный процесс. Подростки, их родители и даже бабушки и дедушки в Китае и в России с одинаковой тревогой ждут результатов выпускных испытаний, ведь от этого зависит дальнейшая судьба детей. В престижные вузы конкурс огромен, поэтому так важно подойти к поступлению в вуз со всей серьезностью.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как изменится ЕГЭ-2021

Российский ЕГЭ и китайский гаокао - непростые испытания, и готовиться к ним начинают за несколько лет до окончания школы. В России и в Китае школьникам с раннего детства объясняют, что хорошая учеба - залог успешной карьеры. Репетиторы и курсы при вузах помогают российским выпускникам подготовиться к успешному поступлению, а в Китае для этого нанимают так называемых гаокао-нянь.

В Китае во время трехдневного марафона гаокао можно наблюдать трогательную картину: семьи выпускников с нетерпением ожидают выхода своего чада после экзаменов, чтобы как можно скорее узнать о том, как прошло испытание, и доволен ли он своей работой. В России такой традиции нет, но родители переживают не меньше, ведь недаром гласит китайская пословица: 可怜天下父母心 - родительская любовь сильнее всего.

Гаокао, или ЕГЭ по-китайски: плюсы и минусы
Фото: Медиакорпорация Китая

Важность этого события прекрасно иллюстрируют подробности подготовки и организации всего процесса. Места проведения решающего испытания в жизни школьников часто огорожены и охраняются полицией. Специально организуются "тихие зоны" , блокируется проезд, прекращаются стройки.

Читайте: http://russian.cri.cn/

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