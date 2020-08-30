В провинции Шаньдун стартовал "Потребительский год"

В китайской провинции Шаньдун 28 августа был открыт "Потребительский год", организованный Медиакорпорацией Китая и народным правительством провинции в целях стимулирования внутреннего потребительского рынка и высококачественного развития страны.

Губернатор провинции Шаньдун Ли Ганьцзе и замдиректора Медиакорпорации Китая Цзян Сивэй совместно объявили о старте "Потребительского года в провинции Шаньдун". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Проведение мероприятия, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", будет способствовать восстановлению национальной экономической активности, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса. Это одна из новых мер, соответствующих установкам генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о том, что Китай будет продвигать новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую возможность внутреннему и внешнему рынкам стимулировать друг друга.

В 7:30 вечера на площади Цюаньчэн в городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун) заместитель секретаря парткома, губернатор провинции Шаньдун Ли Ганьцзе и член партийной группы, замдиректора Медиакорпорации Китая Цзян Сивэй совместно объявили о старте мероприятия под названием "Потребительский год в провинции Шаньдун". Медиакорпорация Китая активно освещает мероприятие на своих медиаплатформах: в теле- и радиоэфирах, в мобильных приложениях. На большом мониторе, установленном на площади Цюаньчэн, транслируется, как люди совершают крупные покупки на оживленных улицах в таких городах, как Циндао, Цзаочжуан и Цинчжоу.

Для поддержки возобновления социально-экономического развития в провинции Медиакорпорация Китая решила оказать помощь местным предприятиям - продавать произведенные ими товары через прямые трансляции на платформах электронной коммерции.

Внезапная вспышка коронавируса застала всех врасплох, и эпидемия оказала негативное влияние на жизнь людей и экономическое развитие. Сейчас в Китае ускоряется возобновление работы и производства в соответствии с установками ЦК КПК, чтобы влияние эпидемии на национальную экономику было краткосрочным и не сказалось на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе.

В этом контексте Медиакорпорация Китая решила развернуть кампанию по стимулированию потребительской активности по всей стране. С июня этого года в Пекине и других крупных городах, а также во многих провинциях, включая Гуйчжоу и Шаньдун, проведен ряд мероприятий и специальных акций на онлайн-платформах в рамках "Потребительского сезона" и "Потребительского года".

В день старта "Потребительского года в провинции Шаньдун" Медиакорпорация Китая также подписала с народным правительством провинции рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились укрепить взаимодействие в социально-экономическом развитии и реализации ключевых проектов Медиакорпорации Китая по развитию культурных индустрий, а также по созданию и распространению брендов.