В Подмосковье сразу на трех территориях - в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне "Алабино" - состоялся Международный военно-технический форум "Армия-2020", организатором которого выступило министерство обороны России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Форум является уникальной платформой для демонстрации достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. Свои достижения на форуме "Армия" в нынешнем году представили более 170 предприятий.

Форум "Армия-2020" и Армейские международные игры открывали премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью в онлайн-формате. Обращаясь к участникам мероприятия, он отметил: "Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы. Укреплению дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом вот уже несколько лет служат Армейские международные игры. Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами".

Михаил Мишустин заявил, что участников и болельщиков "АрМИ" ждет яркий и зрелищный праздник, а форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов отметил, что на площадке форума "проходят встречи ведущих российских и зарубежных специалистов. Их число год от года растет, что способствует укреплению деловых контактов между оборонными ведомствами разных государств и дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества. После снятия карантинных ограничений в таком составе на международном мероприятии мы встречаемся впервые. Закрытые границы между государствами удалось преодолеть".

Китайские военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Армейские международные игры проводятся по инициативе министерства обороны России, имеют семилетнюю историю и уже стали авторитетной площадкой международного военного обмена. В этом году соревнования пройдут одновременно в России, Беларуси, Армении, Азербайджане и Узбекистане, в них примут участие 156 команд из 32 стран и регионов, количество участников превысит 5 тысяч человек.

Медиакорпорация Китая сообщила, что китайская команда будет участвовать в пяти видах соревнований, включая знаменитый танковый биатлон. Руководитель китайской делегации генерал-майор Чжао Пэнчжан отметил: "Перед отъездом наша команда провела целенаправленную тренировку и подробное изучение правил Игр. Уверен, что китайская команда покажет высокий уровень тактики и стратегии и достигнет желаемых результатов".

Военнослужащие Вооруженных сил Китая на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". 23 августа 2020 года. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Главный судья Армейских международных игр-2020 генерал-майор Александр Перязев, заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ заявил: "Я считаю, что все китайские военнослужащие, принявшие участие в конкурсе, являются достойными соперниками. Они дисциплинированы и демонстрируют высокую профессиональную грамотность, поэтому мы часто рассматриваем их как пример для Российской армии".

Танк "Тип 96" с экипажем из Китая в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" на открытии Армейских международных игр-2020 на полигоне "Алабино". 23 августа 2020 г., Московская область, Россия. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На аэродроме Кубинка гостей форума ждал Авиационный кластер, на территории которого представлено свыше 70 образцов авиационной техники. По своим масштабам Авиакластер претендует на звание самостоятельного авиационного шоу.

Здесь организована масштабная статическая экспозиция, деловая программа. Пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", известные во всем мире, приняли активное участие в авиационной части форума "Армия", выполняя фигуры высшего пилотажа. Инновационный клуб расширился в масштабах. Представить передовые разработки и технологии были приглашены молодые ученые и инженеры. А компетентная команда экспертов отобрала самые перспективные проекты для демонстрации.

Впервые в рамках форума создан кластер Военно-морского флота. В нем представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота.

Столь насыщенная программа привлекла в парк "Патриот" и соседние с ним площадки множество гостей. Заботясь о здоровье посетителей, организаторы форума приняли специальные противоэпидемические меры. На объекты, где проходят мероприятия, не допускались лица с температурой выше 37 °С, а все посетители были обязаны иметь при себе маски или респираторы.

Начало церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кстати

На танковом биатлоне "АрМИ-2020" на этапе индивидуальных гонок в первой группе экипаж из КНР опередил команды из Беларуси, Азербайджана и Сербии. Окончательные результаты конкурса будут объявлены 5 сентября. Военнослужащие из Китая в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" на "АрМИ-2019" получили бронзовые награды, уступив всего 2 секунды российскому экипажу.