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30.08.2020 22:11
Рубрика: Общество

Подарок от августа

В России наступило бабье лето
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
По народным приметам, бабье лето в России наступает 14 сентября. И длится две недели. Но современная погода меняет устоявшиеся правила. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, бабье лето может наступить в любой день сентября и даже в первой декаде октября, важная его примета - довольно затяжной предварительный период ненастья.

Однако в этом году бабье лето явилось к нам и вовсе в последний день августа. Поторопилось обрадовать школьников, студентов и всех тех, для кого 1 сентября начинается новая жизнь.

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К слову, в разных странах мира, где наблюдается похожий погодный феномен, бабье лето называют по разному: "цыганское лето", "индейское лето"... В немецкоязычных странах - "лето пожилых дам". И это, наверное, самое правильное его определение, если сравнивать человеческую жизнь с временами года. Весна - юность, лето - зрелость, зима - старость. А "лето пожилых дам" нежит мам выросших детей свободой от забот и еще не угасшей бодростью.

По оценкам синоптиков, температура конца августа - начала сентября будет выше климатической нормы на несколько градусов. В Москве и на юге области в последний день августа она и вовсе превысит 30 градусов.

Такая же погода установится и на большей части европейской территории страны, Урала и Западной Сибири. При этом сентябрь ожидается довольно солнечным. Без дождей, конечно, он не обойдется, но осадки прогнозируются в пределах нормы и даже ниже нее.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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