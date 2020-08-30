Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Максима Гусева, которые разместили на сайте фотографии нацистских преступников.

Расследование этих резонансных дел началось еще весной.

Неизвестные в преддверии Дня Победы разместили на сайте "Банк памяти" фотографии изменников родины и лидеров нацистской Германии, для того чтобы они попали в трансляцию акции "Бессмертный полк онлайн".

По данному факту были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Вычислить подозреваемых сумели по их IP-адресам, с которых они размещали фото.

В частности, следователи установили, что Бородаенко не позднее 6 мая разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

По версии следствия, это было сделано "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

Кроме того, Максим Гусев из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

"По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично", - подчеркнули в СК РФ.

Там отметили, что следователи провели допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства.

Сейчас СК РФ выполняет весь спектр следственных и оперативных мероприятий по закреплению полученных доказательств.

"Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали, кем являлись изображенные на них лица", - подчеркнули в СК РФ.

В начале июня СК РФ уже предъявил обвинения двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте "Бессмертный полк". Под статью о реабилитации нацизма попали житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и житель Перми Даниил Шестаков, которые также разместили фотографии Гитлера и предателя Родины Власова.

Подозреваемые прекрасно понимали, кем являлись изображенные на фотографиях лица

В конце мая СК РФ также предъявил обвинения трем подозреваемым по этому делу - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову.

Как правило, все подозреваемые начинают утверждать, что просто "неудачно пошутили" или вообще были под воздействием алкоголя и не соображали, что делают.

Если вина "шутников" будет доказана, то им может грозить до трех лет колонии.