Владимир Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Новости

Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 19:45
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 19:31
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 18:52
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 18:35
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 18:34
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 18:29
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 18:15
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 18:01
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 17:33
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 17:06
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 16:48
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19 13:02
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 12:42
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 19:46
Рубрика: Власть

Нет сомнений

Владимир Путин назвал легитимными выборы в Беларуси
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Президент России Владимир Путин снова высказался о выборах в Беларуси в интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилёву. Отрывки, которых ранее не было в эфире, были показаны в телепередаче "Вести в субботу".

Из нового прозвучала оценка прошедших в соседней республике выборов. Комментируя то, что их называют "неидеальными", а европейцы даже считают "нелегитимными", российский лидер заметил, что "ничего идеального в мире не существует ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере - где угодно". "Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера", - добавил он. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал Владимир Путин. "Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - продолжил президент России. "Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы - я сразу это сделал - признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - заключил глава государства.

Песков: Путин пока не планирует визит в Беларусь

Как вчера сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин по телефону тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения (31 августа ему исполняется 66 лет). Лидеры подтвердили настрой на укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В ближайшие недели главы государств встретятся в Москве.

Есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны, заметил Путин
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Обстановка в Беларуси после выборов президента Большое интервью Владимира Путина Сергею Брилеву

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Эксперты оценили перспективы новых политических сил
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного