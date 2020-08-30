Владимир Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Президент России Владимир Путин снова высказался о выборах в Беларуси в интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилёву. Отрывки, которых ранее не было в эфире, были показаны в телепередаче "Вести в субботу".

Из нового прозвучала оценка прошедших в соседней республике выборов. Комментируя то, что их называют "неидеальными", а европейцы даже считают "нелегитимными", российский лидер заметил, что "ничего идеального в мире не существует ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере - где угодно". "Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера", - добавил он. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал Владимир Путин. "Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - продолжил президент России. "Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы - я сразу это сделал - признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - заключил глава государства.

Как вчера сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин по телефону тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения (31 августа ему исполняется 66 лет). Лидеры подтвердили настрой на укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В ближайшие недели главы государств встретятся в Москве.

Есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны, заметил Путин