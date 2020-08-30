Военные РФ доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают работу по доставке гуманитарной помощи. На этот раз акция состоялась в населенном пункте Каср эль-Брейдж в провинции Алеппо.

Военнослужащие раздали более 400 продуктовых наборов, рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Митряхин. Одного набора продуктов хватит, чтобы прокормить семью из нескольких человек в течение пяти-шести дней. Особенно большим семьям выдают по несколько наборов, пишет РИА Новости.

Глава района, где расположен Каср эль-Брейдж, Мухаммед эль-Кумеди поблагодарил российских военных. По его словам, в этом поселке живут 1500 человек (почти 300 семей) и все очень бедные.

Аналогичные акции проводятся российским ЦПВС регулярно во всех провинциях Сирии. По последним данным, всего российской стороной организованы и проведены более 2,5 тысячи гуманитарных и благотворительных акций. Гражданам Сирии доставлено более четырех тысяч тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости.