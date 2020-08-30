Вслед за Россией другие страны ускоряют вакцинацию от COVID-19

На фоне "второй волны" пандемии в Европе правительство Великобритании заявило, что готово пересмотреть свои законы и разрешить экстренное использование вакцины против коронавируса еще до того, как она будет полностью лицензирована. В таком же ключе действуют и власти Китая. Получается, примеру России, допустившей временную регистрацию только что разработанной вакцины, еще не прошедшей массового тестирования, начали следовать и другие страны.

Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона принимает "усиленные меры безопасности", которые позволят регулирующему органу страны выдать временное разрешение на вакцину против COVID-19 при условии, что препарат соответствует стандартам безопасности и качества, сообщило The Associated Press. Это будет экстренное разрешение, которое позволит начать иммунизацию параллельно с процессом лицензирования. Собственно, это та самая схема допуска препарата к применению, за которую критиковали нашу страну - с того самого момента, как было объявлено, что вакцина НИЦ имени Гамалеи зарегистрирована и параллельно с третьей фазой ее испытаний начнут прививать врачей и учителей.

"Необходимость ускоренной регистрации безопасных и эффективных препаратов в условиях пандемии постепенно понимают и на Западе, - считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - О намерении внести такие поправки в законодательство заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хотя еще несколько дней назад британские СМИ и эксперты крайне негативно отзывались о решении Минздрава России зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V". Китай также начинает защищать своих военных и врачей по российскому образцу, разрешив регистрацию своей вакцины для чрезвычайной ситуации.

Сейчас уже больше 10 стран изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью, что означает использование проверенных ранее технологических решений (платформ)", - отметил глава РФПИ.

Между тем пострегистрационные исследования гамалеевской вакцины должны начаться на этой неделе. Как говорил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, исследования предположительно стартуют 4-5 сентября. Набор добровольцев уже объявлен. На официальном сайте московского правительства любой желающий может познакомиться с условиями, заполнить анкету и отправить заявку на участие.

Больше 10 стран изучают российский опыт для ускоренного применения вакцины во время пандемии

Между тем

Правительство одобрило направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска. "Правительство выделит почти 22 млрд рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.