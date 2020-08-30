Вслед за Россией другие страны ускоряют вакцинацию от COVID-19

Новости

Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 22:00
Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления 21:55
"Манчестер Сити" предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет 21:01
Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера 19:45
Лукашенко снова был замечен с автоматом в руках 19:31
МВД Беларуси: Автомобиль милиции поврежден в Минске, нападавшие задержаны 18:52
В подмосковной Кубинке горят 12 гаражей 18:35
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м 18:34
В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 18:29
На выделенные полосы в Москве запретят выезжать по выходным 18:15
Корреспондент ТАСС освобожден в Минске 18:01
В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ 17:33
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборной России 17:06
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября 16:48
Ла Лига поддержала "Барселону" в ситуации с Месси 16:08
Метеорологи предупредили о погодных сюрпризах в сентябре 16:08
Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии 15:47
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму 15:47
Еще один лидер "Локомотива" не сыграет с "Зенитом" из-за травмы 15:09
Видео: На юго-западе Крыма пронесся смерч 14:15
Старейшину РАН академика Халатникова наградили орденом Александра Невского 14:10
Президент ФРГ рассказал об "ударе демонстрантов по нашей демократии" 14:02
Даниил Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России "Формулы-1" 13:59
Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров 13:37
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
30.08.2020 21:26
Рубрика: В мире

Зеленый свет прививке

Вслед за Россией другие страны ускоряют вакцинацию от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
На фоне "второй волны" пандемии в Европе правительство Великобритании заявило, что готово пересмотреть свои законы и разрешить экстренное использование вакцины против коронавируса еще до того, как она будет полностью лицензирована. В таком же ключе действуют и власти Китая. Получается, примеру России, допустившей временную регистрацию только что разработанной вакцины, еще не прошедшей массового тестирования, начали следовать и другие страны.

Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона принимает "усиленные меры безопасности", которые позволят регулирующему органу страны выдать временное разрешение на вакцину против COVID-19 при условии, что препарат соответствует стандартам безопасности и качества, сообщило The Associated Press. Это будет экстренное разрешение, которое позволит начать иммунизацию параллельно с процессом лицензирования. Собственно, это та самая схема допуска препарата к применению, за которую критиковали нашу страну - с того самого момента, как было объявлено, что вакцина НИЦ имени Гамалеи зарегистрирована и параллельно с третьей фазой ее испытаний начнут прививать врачей и учителей.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке

"Необходимость ускоренной регистрации безопасных и эффективных препаратов в условиях пандемии постепенно понимают и на Западе, - считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - О намерении внести такие поправки в законодательство заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хотя еще несколько дней назад британские СМИ и эксперты крайне негативно отзывались о решении Минздрава России зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V". Китай также начинает защищать своих военных и врачей по российскому образцу, разрешив регистрацию своей вакцины для чрезвычайной ситуации.

Сейчас уже больше 10 стран изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью, что означает использование проверенных ранее технологических решений (платформ)", - отметил глава РФПИ.

Между тем пострегистрационные исследования гамалеевской вакцины должны начаться на этой неделе. Как говорил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, исследования предположительно стартуют 4-5 сентября. Набор добровольцев уже объявлен. На официальном сайте московского правительства любой желающий может познакомиться с условиями, заполнить анкету и отправить заявку на участие.

Больше 10 стран изучают российский опыт для ускоренного применения вакцины во время пандемии

Между тем

Правительство одобрило направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска. "Правительство выделит почти 22 млрд рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В мире Европа Великобритания В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Стали известны причина смерти и место похорон актера Владимир Андреева
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах