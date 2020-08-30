Вышла книга Юрия Тавровского "Америка против Китая"

Начавшаяся весной 2018 года торговая война Америки против Китая поначалу выглядела как очередной конфликт, неизбежный при тесном взаимодействии двух крупных и тесно связанных экономик.

Однако довольно скоро стало ясно, что речь идет о гораздо более серьезном противостоянии. В ход пошли термины "новая холодная война" и даже "межцивилизационная схватка". Эксперты все чаще сходятся во мнении, что конфликт Америки и Китая станет главным противоречием грядущих десятилетий, определит экономические, политические и социальные контуры XXI века.

На днях на эту тему в издательстве "Книжный мир" вышла весьма своевременная книга "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии". Книгу написал китаевед, писатель, путешественник Юрий Тавровский. Она анализирует глубинные причины нарастающего противостояния двух великих держав, каждая из которых претендует на ведущее место в настоящем и будущем человечества. При этом основное внимание уделяется Китаю как стране - соседу России, связанному с нами как десятилетиями взаимодействия в прошлом, так и сходством судеб в настоящем и будущем. Книга содержит не только размышления автора, уже полвека изучающего Китай, но также яркие наблюдения из частых путешествий по разным уголкам Поднебесной, бесед с простыми и непростыми китайцами.

Юрий Тавровский возглавляет Экспертный совет Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В последние годы вышли другие работы этого автора: "Си Цзиньпин. По ступеням Китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь - главный проект XXI века", "Чудесный Китай", "Китай и соседи. Новое тысячелетие".

О содержании книги "Америка против Китая. Поднебесная сосредотачивается на фоне пандемии" говорят названия глав:

Черный лебедь COVID-19 • Извилистый путь к успеху. Первые 30 лет КНР • По ступеням "Китайской мечты". Начало реформ Си Цзиньпина • "Китайская мечта" заполняет духовный вакуум, мобилизует нацию • Маршрутом "Великого возрождения" - XIX съезд КПК • Неожиданные препятствия на пути "Китайской мечты" • Первые залпы торговой войны • "Война технологий" важнее "войны товаров" • Гонконг и Тайвань - мины замедленного действия • США и КНР. Внешние и внутренние фронты холодной войны • Россия и Китай - взаимодействие из поколения в поколение • Так сосредотачивался Си Цзиньпин • Прогноз до 2035 года. Будущее КНР глазами сверстника.

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Фото: https://www.business-gazeta.ru

Юрий Тавровский, председатель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития:

- Надо учитывать, что китайская экономика завязана на внешний мир. А в нем сегодня… И спрос на многие товары упал, и сырье не поступает из некоторых стран. Китай не изолировался Великой стеной от внешнего мира, но он является сейчас оазисом в море COVID-19. Вокруг пустыня, всюду дуют самумы, песчаные бури, а в КНР нормализация.