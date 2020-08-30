За сутки в России подтверждено 4980 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва 695
- Санкт-Петербург 186
- Московская область 165
- Нижегородская область 143
- Ростовская область 134
- Ставропольский край 127
- Свердловская область 120
- Красноярский край 111
- Воронежская область 99
- Волгоградская область 96
- Кемеровская область 96
- Краснодарский край 90
- Ульяновская область 89
- Саратовская область 88
- Республика Калмыкия 83
- Оренбургская область 83
- Приморский край 82
- Архангельская область 81
- Самарская область 76
- Республика Крым 76
- Иркутская область 72
- Республика Дагестан 70
- Ханты-Мансийский АО 65
- Мурманская область 64
- Кировская область 64
- Алтайский край 64
- Пензенская область 63
- Челябинская область 62
- Хабаровский край 61
- Томская область 60
- Пермский край 58
- Новосибирская область 55
- Республика Бурятия 54
- Сахалинская область 52
- Тюменская область 51
- Ямало-Ненецкий АО 49
- Орловская область 46
- Республика Карелия 46
- Карачаево-Черкесская Республика 45
- Омская область 44
- Костромская область 43
- Республика Саха (Якутия) 43
- Белгородская область 41
- Ивановская область 39
- Ярославская область 38
- Вологодская область 36
- Брянская область 35
- Ленинградская область 32
- Республика Башкортостан 32
- Республика Мордовия 31
- Калужская область 30
- Рязанская область 30
- Тульская область 30
- Республика Ингушетия 30
- Астраханская область 30
- Чувашская Республика 30
- Республика Коми 29
- Забайкальский край 29
- Амурская область 29
- Владимирская область 28
- Республика Татарстан 28
- Удмуртская Республика 27
- Тверская область 26
- Республика Тыва 26
- Тамбовская область 25
- Кабардино-Балкарская Республика 25
- Курская область 23
- Новгородская область 23
- Курганская область 23
- Липецкая область 22
- Калининградская область 22
- Псковская область 22
- Республика Северная Осетия 21
- Магаданская область 21
- Республика Адыгея 18
- Республика Марий Эл 17
- Республика Алтай 17
- Республика Хакасия 17
- Смоленская область 15
- Камчатский край 13
- Чеченская Республика 7
- г.Севастополь 7
- Еврейская АО 5
Всего в России зарегистрировано 990326 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий АО, Чукотский АО 0%
- Московская область, Смоленская область 0,2%
- Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За сутки подтверждено 68 летальных случаев:
- Московская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 11
- Вологодская область 1
- Мурманская область 1
- Псковская область 3
- Санкт-Петербург 5
- Краснодарский край 1
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 4
- Ставропольский край 3
- Пермский край 2
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Республика Тыва 5
- Алтайский край 1
- Красноярский край 6
- Новосибирская область 1
- Томская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 2
За весь период пандемии в России умерли 17 093 человека.
За прошедшие сутки из стационаров России выписано 2599 выздоровевших:
- Белгородская область 19
- Брянская область 23
- Костромская область 13
- Московская область 106
- Орловская область 11
- Смоленская область 16
- Тамбовская область 5
- Тверская область 12
- Тульская область 39
- Ярославская область 7
- Москва 904
- Мурманская область 26
- Псковская область 46
- Санкт-Петербург 68
- Республика Калмыкия 20
- Республика Крым 22
- Краснодарский край 34
- Астраханская область 17
- Волгоградская область 8
- Ростовская область 64
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 42
- Республика Ингушетия 13
- Кабардино-Балкарская Республика 18
- Чеченская Республика 13
- Ставропольский край 16
- Республика Мордовия 24
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 39
- Кировская область 11
- Нижегородская область 44
- Оренбургская область 67
- Пензенская область 27
- Самарская область 28
- Саратовская область 27
- Ульяновская область 44
- Курганская область 12
- Свердловская область 55
- Тюменская область 31
- Ханты-Мансийский АО 90
- Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- Челябинская область 9
- Республика Алтай 8
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 49
- Красноярский край 25
- Иркутская область 35
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 49
- Омская область 6
- Томская область 73
- Республика Бурятия 24
- Республика Саха (Якутия) 12
- Приморский край 72
- Амурская область 3
- Магаданская область 24
- Хабаровский край 62
- Сахалинская область 21
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии из стационаров России выписано 806 982 выздоровевших.