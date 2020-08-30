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30.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4980 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4980 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  1. Москва 695
  2. Санкт-Петербург 186
  3. Московская область 165
  4. Нижегородская область 143
  5. Ростовская область 134
  6. Ставропольский край 127
  7. Свердловская область 120
  8. Красноярский край 111
  9. Воронежская область 99
  10. Волгоградская область 96
  11. Кемеровская область 96
  12. Краснодарский край 90
  13. Ульяновская область 89
  14. Саратовская область 88
  15. Республика Калмыкия 83
  16. Оренбургская область 83
  17. Приморский край 82
  18. Архангельская область 81
  19. Самарская область 76
  20. Республика Крым 76
  21. Иркутская область 72
  22. Республика Дагестан 70
  23. Ханты-Мансийский АО 65
  24. Мурманская область 64
  25. Кировская область 64
  26. Алтайский край 64
  27. Пензенская область 63
  28. Челябинская область 62
  29. Хабаровский край 61
  30. Томская область 60
  31. Пермский край 58
  32. Новосибирская область 55
  33. Республика Бурятия 54
  34. Сахалинская область 52
  35. Тюменская область 51
  36. Ямало-Ненецкий АО 49
  37. Орловская область 46
  38. Республика Карелия 46
  39. Карачаево-Черкесская Республика 45
  40. Омская область 44
  41. Костромская область 43
  42. Республика Саха (Якутия) 43
  43. Белгородская область 41
  44. Ивановская область 39
  45. Ярославская область 38
  46. Вологодская область 36
  47. Брянская область 35
  48. Ленинградская область 32
  49. Республика Башкортостан 32
  50. Республика Мордовия 31
  51. Калужская область 30
  52. Рязанская область 30
  53. Тульская область 30
  54. Республика Ингушетия 30
  55. Астраханская область 30
  56. Чувашская Республика 30
  57. Республика Коми 29
  58. Забайкальский край 29
  59. Амурская область 29
  60. Владимирская область 28
  61. Республика Татарстан 28
  62. Удмуртская Республика 27
  63. Тверская область 26
  64. Республика Тыва 26
  65. Тамбовская область 25
  66. Кабардино-Балкарская Республика 25
  67. Курская область 23
  68. Новгородская область 23
  69. Курганская область 23
  70. Липецкая область 22
  71. Калининградская область 22
  72. Псковская область 22
  73. Республика Северная Осетия 21
  74. Магаданская область 21
  75. Республика Адыгея 18
  76. Республика Марий Эл 17
  77. Республика Алтай 17
  78. Республика Хакасия 17
  79. Смоленская область 15
  80. Камчатский край 13
  81. Чеченская Республика 7
  82. г.Севастополь 7
  83. Еврейская АО 5

Всего в России зарегистрировано 990326 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%
  2. Московская область, Смоленская область 0,2%
  3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За сутки подтверждено 68 летальных случаев:
  1. Московская область 3
  2. Тверская область 2
  3. Тульская область 2
  4. Москва 11
  5. Вологодская область 1
  6. Мурманская область 1
  7. Псковская область 3
  8. Санкт-Петербург 5
  9. Краснодарский край 1
  10. Волгоградская область 4
  11. Ростовская область 4
  12. Ставропольский край 3
  13. Пермский край 2
  14. Нижегородская область 4
  15. Оренбургская область 1
  16. Самарская область 1
  17. Саратовская область 2
  18. Ханты-Мансийский АО 1
  19. Республика Тыва 5
  20. Алтайский край 1
  21. Красноярский край 6
  22. Новосибирская область 1
  23. Томская область 1
  24. Республика Бурятия 1
  25. Хабаровский край 2

За весь период пандемии в России умерли 17 093 человека.

За прошедшие сутки из стационаров России выписано 2599 выздоровевших:
  1. Белгородская область 19
  2. Брянская область 23
  3. Костромская область 13
  4. Московская область 106
  5. Орловская область 11
  6. Смоленская область 16
  7. Тамбовская область 5
  8. Тверская область 12
  9. Тульская область 39
  10. Ярославская область 7
  11. Москва 904
  12. Мурманская область 26
  13. Псковская область 46
  14. Санкт-Петербург 68
  15. Республика Калмыкия 20
  16. Республика Крым 22
  17. Краснодарский край 34
  18. Астраханская область 17
  19. Волгоградская область 8
  20. Ростовская область 64
  21. Севастополь 1
  22. Республика Дагестан 42
  23. Республика Ингушетия 13
  24. Кабардино-Балкарская Республика 18
  25. Чеченская Республика 13
  26. Ставропольский край 16
  27. Республика Мордовия 24
  28. Удмуртская Республика 10
  29. Республика Чувашия 27
  30. Пермский край 39
  31. Кировская область 11
  32. Нижегородская область 44
  33. Оренбургская область 67
  34. Пензенская область 27
  35. Самарская область 28
  36. Саратовская область 27
  37. Ульяновская область 44
  38. Курганская область 12
  39. Свердловская область 55
  40. Тюменская область 31
  41. Ханты-Мансийский АО 90
  42. Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  43. Челябинская область 9
  44. Республика Алтай 8
  45. Республика Хакасия 2
  46. Алтайский край 49
  47. Красноярский край 25
  48. Иркутская область 35
  49. Кемеровская область 1
  50. Новосибирская область 49
  51. Омская область 6
  52. Томская область 73
  53. Республика Бурятия 24
  54. Республика Саха (Якутия) 12
  55. Приморский край 72
  56. Амурская область 3
  57. Магаданская область 24
  58. Хабаровский край 62
  59. Сахалинская область 21
  60. Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии из стационаров России выписано 806 982 выздоровевших.

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