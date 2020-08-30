Завершено расследование о хищении миллионов у авиакомпании

На стадии завершения находится резонансное уголовное дело о хищении больших денег у авиакомпании. Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам этого дела. Все они юристы, то есть люди грамотные, и поэтому следствие работало с профессионалами. Всего в этом деле фигурируют четверо человек. Самый важный фигурант - заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров.

В деле, кроме него, под следствием оказался еще один нерядовой сотрудник - директор юридического департамента авиакомпании Татьяна Давыдова. Двое других - адвокаты фирмы "Ваш адвокатский партнер" Александр Сливко и Дина Кибец. Все юристы не признают свою вину.

Дело касается периода 2015-2016 годов. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, схему использовали примитивную, но действенную. Высокопоставленные сотрудники компании заключили четыре договора на оказание авиакомпании неких юридических услуг с адвокатами Кибец и Сливко. То, что было прописано в этих договорах с адвокатской компанией, ежедневно делали рядовые сотрудники юридического департамента компании.

Авиакомпания с 2016 по 2018 год перевела на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей.

Потом пришли сотрудники Следственного комитета. И все четверо юристов были арестованы судом в октябре 2019 года.

Не так давно Басманный районный суд продлил срок ареста обвиняемым до 1 октября.