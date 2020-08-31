С вероятностью в 95 процентов 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года. А этот год пока занимает первое место среди самых жарких.

"Пока средняя температура по глобусу находится на втором месте после 2016 года - самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - отметил Вильфанд. Но все будет зависеть от того, начнет ли развиваться в восточных районах экваториального Тихого океана такое явление, как Ла Ниньо. Это - противоположный известному Эль Ниньо процесс.

Эль Ниньо - повышение температуры поверхностных вод Тихого океана, Ла Ниньо, соответственно, понижение. "60 процентов наблюдений говорят о том, что произойдет понижение поверхностных вод и это приведет к тому, что теплообмен между океаном и сушей окажется отрицательным", - уточнил Вильфанд.

В России, по словам метеоролога, нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура превышала норму. Но погода была очень изменчивой. Волны тепла сменялись похолоданиями.