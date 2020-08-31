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31.08.2020 14:19
Рубрика: Общество

2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С вероятностью в 95 процентов 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете за всю историю метеонаблюдений.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, какой будет погода в сентябре

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года. А этот год пока занимает первое место среди самых жарких.

"Пока средняя температура по глобусу находится на втором месте после 2016 года - самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует", - отметил Вильфанд. Но все будет зависеть от того, начнет ли развиваться в восточных районах экваториального Тихого океана такое явление, как Ла Ниньо. Это - противоположный известному Эль Ниньо процесс.

Эль Ниньо - повышение температуры поверхностных вод Тихого океана, Ла Ниньо, соответственно, понижение. "60 процентов наблюдений говорят о том, что произойдет понижение поверхностных вод и это приведет к тому, что теплообмен между океаном и сушей окажется отрицательным", - уточнил Вильфанд.

В России, по словам метеоролога, нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура превышала норму. Но погода была очень изменчивой. Волны тепла сменялись похолоданиями.

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