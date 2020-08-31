25 премьер недели - с 31 августа по 6 сентября

Начало сезона в плане контента теперь принадлежит не только телевидению. В игру вошли интернет-платформы. Идет глобальное "перетягивание каната", то есть внимания зрителя. Вот почему прежний формат телеколонки уже не вмещает в себя все то, что хотят предложить. Так что предлагаем перейти к цифрам. О самых интересных с точки зрения нашего обозревателя премьерах открывающей сезон недели - в нескольких строках.

1. Сериал "Презумпция невиновности". Об адвокате, действующем нестандартными методами, но всегда выигрывающем дела. В главных ролях Кирилл Рубцов, Никита Панфилов и Светлана Устинова. Первый канал, 31 августа, 21.30

2. Программы и фильмы к 85-летию Валентина Гафта, которое отмечается 2 сентября. На "России К" комедии "Короли и капуста" (31 августа, 20:45) и "Мой нежно любимый детектив" (4 сентября, 21:35; повтор 5 сентября в 15:20). Спектакли: театра "Современник" "Балалайкин и Ко" (1 сентября, 20:45) и театра им. М.Н. Ермоловой "Самая большая маленькая драма" (3 сентября, 20:40). В А также - программа "Линия жизни" (2 сентября, 20:45). Первый канал покажет премьеру документального фильма "Чужую жизнь играю как свою" (5 сентября в 16:55). В съемках принимали участие: Ольга Остроумова, Олег Табаков, Александр Ширвиндт, Галина Волчек, Лия Ахеджакова, Елена Санаева, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, Никита Михалков, Людмила Иванова. Также - повтор картины "По ту сторону волков" (5-6 сентября в 15.00).

3. Премьера программы 101 вопрос взрослому". Ток-шоу, в котором взрослый герой отвечает на вопросы детей от 9-17 лет. Эфир - 5 сентября в 10:15. Участники первых выпусков Николай Цискаридзе, Денис Проценко, Диана Арбенина, Александр Ширвиндт, Полина Гагарина, рэпер Feduk и другие. Голос за кадром - телеведущий и шоумен Сергей Шубенков

4. Премьера третьего сезона вокального проекта "Голос 60+". Первый канал, 4 сентября в 21:30. Наставники Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев.

5. Документальный фильм "Эрик Клэптон: Жизнь в 12 тактах" (Eric Clapton: Life in 12 Bars). Первый канал, 4 сентября, 00.10. Закадровые комментарии легендарного инструменталиста, собранные из ранних и недавно записанных интервью, а также - встреча с его коллегами, друзьями и членами семьи…

6. Сериал "Давай найдем друг друга". "Россия 1", 31 августа в 21:20. Мелодрама о возвращении девушки в родной город, в котором стерва-свекровь оказывается наименьшей из проблем. В ролях: Александра Никифорова, Артем Ткаченко, Андрей Соколов, Татьяна Лютаева, Иван Стебунов, Роман Маякин и другие.

7. Новый - пятый - сезон шоу талантов "Удивительные люди". "Россия 1",6 сентября в 18:00. Ведущий: Александр Гуревич. В жюри - Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина, а также постоянный эксперт проекта - профессору Василию Ключареву. В сезоне 70 участников самому младшему из которых 8, а самому старшему 67 лет.

8. Документальный фильм "Беслан" Александра Рогаткина. Эфир - 3 сентября в 23:35. В нем - свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей

Фото: НТВ

9. Премьера НТВ "Детские товары" - фильм-расследование корреспондента телеканала Михаила Чебоненко о, возможно, самом шокирующем виде теневого бизнеса - торговле новорожденными детьми. Проект - из цикла "НТВ-Видение". Эфир - 3 сентября в 23:35.

10. Сериал "Шугалей", второй сезон. НТВ, 6 сентября в 20.10. основан на реальных событиях и рассказывает о российском социологе Максиме Шугалее и его коллеге, переводчике Самере Суэйфане, похищенных в мае 2019 года в Ливии и незаконно удерживаемых в тюрьме в Триполи.В ролях: Кирилл Полухин, Олег Абалян, Сергей Яценюк и другие.

11. Художественно-документальный проект "По следу монстра". НТВ, 5 сентября в 18.00. В первом выпуске - история поисков орского маньяка.

12. Новое интеллектуально-развлекательное шоу "Двое на миллион" с Павлом Волей. ТНТ, 2 сентября в 21.00. Пара друзей, звезд кино и шоу-бизнеса проходит проверку - насколько хорошо они знают друг друга. Задача игроков - сохранить миллион рублей, решая интеллектуальные головоломки и отвечая на непростые вопросы ведущего. Каждый неправильный ответ забирает из общей суммы 100 тысяч рублей. Главный сюрприз ждет гостей в финале - в результате дуэли все выигранные деньги достанутся только одному. Гости первых выпусков: Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Лена Темникова, Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Юлианна Караулова и Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава и другие.

13. Сериал, о котором, возможно, в новом сезоне будут говорить больше других. "Игра на выживание". Рассказывает про съемки телешоу, в котором каждый игрок может стать обладателем приза в один миллион евро. Но в какой-то момент шоу превращается в страшную реальность... ТНТ, 31 августа, 22.00. Одновременно выходит на платформе Premier. В ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску, Валерий Скорокосов, Дэвид Пилиа, Юлия Волкова, Мария Кулик, Михаил Кремер и другие.

14. Новый - четвертый сезон сериала-хита "Ольга". ТНТ, 31 августа, в 20.00. В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы...

15. Семейное шоу с Дмитрием Шепелевым "Ты как я"! ТНТ, 6 сентября, в 18:00. Часовое состязание между двумя звездными семьями. Звездные родители, такие как: Алексей Щербаков, Баста, Азамат Мусагалиев, Гавриил Гордеев и Илья Соболев и другие впервые в истории ТНТ появятся в эфире вместе со своими детьми.

16. Новые серии комедийного хита "СеняФедя". СТС, 31 августа в 19:00. Два неунывающих повара узнают неожиданную правду о фудтраке и поборются с контрабандистами и даже вампирами. В четвёртом сезоне к Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину и Анне Бегуновой присоединится Анна Старшенбаум.

17. Новая ежедневная программа "Врачи". ОТР, с 31 августа, 9.00. Авторитетные медики понятно и доступно о традиционных методах лечения, а также о том, каким доверять не стоит, чтобы не навредить себе.

18. Документальное расследование "Ради всего спиртного: звезды-самоупийцы". "МУЗ-ТВ", 5 сентября, в 16:15 . Истории о которых невозможно молчать: что побуждает знаменитостей буквально топить себя в алкоголе? Участники Андрей Григорьев-Аполлонов, Григорий Лепс, Дана Борисова, Любовь Успенская, Юрий Стоянов, Иван Охлобыстин, Михаил Ефремов

19. Трансляция церемонии вручения премии MTV VMA, которая ежегодно отмечает самые яркие достижения в области музыкальных видео. MTV Россия покажет церемонию первым в прямом эфире. 31 августа в 02:00 по московскому времени - MTV Video Music Awards 2020 в прямом эфире. Следить за самыми яркими моментами мероприятия в режиме онлайн также можно в официальном аккаунте MTV в Instagram. А церемонию с русскоязычным переводом покажут на MTV Россия, 5 сентября, 19:15. В этом году лидерами по количеству номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде. Шесть номинаций в этом году получили Билли Айлиш и The Weeknd. Тейлор Свифт. Ведущей церемонии в этом году станет актриса и певица Кеке Палмер.

20. Кулинарная программа "Трескаем". "Кухня ТВ" - с 7 по 25 сентября в 20.00. Ведущий программы - Сергей Лигай - шеф-повар с многолетним стажем - делится рецептами блюд из рыбы и морепродуктов. Также на канале программа "Ужин на крючке. Сезон 1" - с 7 по 25 сентября, 20.25. Также - о блюдах из рыбы и морепродуктов, но шеф-повар другой - телезвезда Спенсер Уоттс.

21. Проект "Искусство жить". Канал "Наука", 5 сентября, в 9:50 Телезрителям раскроют секрет долголетия и расскажут, действительно ли вечная жизнь давно не миф, а существующая реальность? Ведущая - Саша Говорченко. Первая часть проекта посвящена старейшим людям Земли. Вторая - кибер-бессмертию.

22. Шоу "Факт You" в "Яндекс. Эфире". В центре внимания - стендап-комик Дмитрий Романов . Участники шоу, известные юмористы и стендаперы, пытаются придумать ответы на необычные вопросы, импровизируя.В первом выпуске силу остроумия участников проверяла Айза Анохина. Гости первых выпусков: Лев Марсел и Хета Хугаев, Антон Лирник и Роман Романив, Елена Новикова и Митя Сорокин. Помимо него - запускаются еще два эксклюзивных шоу. Одно из них - "Кулинарный архитектор", где звёздные гости готовят пиццу имени себя. Ведущий программы - шеф-пиццайоло Аркадий Грицевский. Среди героев будет Пухляш из клипа Little Big. И юмористическое шоу Mix Battle, в котором комики разных жанров выясняют, кто из них самых смешной. Проект создан командой бывших участников КВН - капитаном команды "Сборная Великобритании" Высшей лиги Артуром Туманяном и редактором телевизионной Премьер лиги Владимиром Костуром.

23. Первый сезон сериала "Германия 83". More tv, с 1 сентября. Культовая шпионская драма о холодной войне в разделенной Германии.

24. Сериал "Успеть за две недели", первый сезон. "Амедиатека", с 3 сентября. Первая большая роль на ТВ Мэйси Уильямс после знаменитой "Игры престолов". Рассказывает о девушке, которая выросла в глуши и обладает всеми навыками выживания в дикой природе, которые, впрочем, пригодятся ей в совсем других - криминальных - обстоятельствах…

25. Хорошее кино. Первый канал покажет фильм "Работа без авторства", режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк 5 сентября в 23.20. А канал "Кинопремьера" - "Особенные" Эрика Толедано и Оливье Накаша 2 сентября, 20.30.