Инженеры воссоздали доисторическую акустику Стоунхенджа

В Великобритании команда инженеров под руководством профессора Тревора Кокса из Университета Салфорда сумела воссоздать первоначальный "звуковой ландшафт" внутреннего святилища легендарного Стоунхенджа.

Как сообщает The Independent, команде удалось воссоздать звуки, которые, предположительно, слышали участники древних ритуалов в Стоунхендже. Как известно, этот памятник сохранился лишь частично. Поэтому исследователям пришлось воссоздать и первоначальный ландшафт.

Считается, что основная фаза строительства пришлась примерно на 2500 год до нашей эры. Сам памятник, вероятно, активно использовался примерно до 1600 года до нашей эры. Но ученые считают, что и в дальнейшем Стоунхендж еще на протяжении 1500 лет мог использоваться для проведения различных ритуалов.

На сегодняшний день сохранилась лишь около половины крупных камней, из которых он был сложен. Поэтому инженеры-акустики создали уменьшенную модель Стоунхенджа в масштабе 1:12. По их мнению, им удалось точно воссоздать "топологию поверхности камней".

Исследование показало, что камни весом 20-40 тонн действовали как гигантский усилитель. Он был способен на 10-20 процентов увеличивать количество децибел, благодаря чему различные звуки, которые потенциально могли производиться во внутренней части, были там гораздо мощнее, чем снаружи.

Более того, исследование также показало, что любые звуки, которые издавались внутри храма, за пределами каменного круга практически не были слышны, хотя у этого памятника, по предположению ученых, не было крыши.

Команда профессора Кокса пришла к выводу, что звуки, издававшиеся во время ритуалов внутри святилища, не были предназначены для ушей широких слоев общества. Вероятно, это была привилегия того небольшого количества людей, которые проводили ритуалы. Это подкрепляет теорию о том, что религиозная деятельность в Стоунхендже была "зарезервирована" лишь для элиты.

Археологи не знают, включали ли доисторические религиозные практики в Стоунхендже песнопения. Однако они уверены в том, что там использовались такие же барабаны и духовые инструменты, которые были распространены в Западной Европе.

Моделирование также показало, что инструменты с более глубоким звучанием, такие как барабаны и люры (гигантские древние бронзовые рожки), могли быть особенно эффективными для создания сильной реверберации. То есть с их помощью можно было достичь максимального эффекта звучания внутри памятника.

До сих пор все подобные исследования были сконцентрированы на изучении того, как акустика Стоунхенджа могла влиять на человеческий голос. Чтобы воссоздать "звуковой ландшафт" древнего храма, ученые использовали те же методы акустических испытаний, которые применяют современные инженеры при проектировании концертных залов и оперных театров.

Модель прошла испытания в специальной акустической камере Университета Солфорда. Поскольку она в 12 раз меньше оригинала, то и звуки в тесте измерялись с соответствующим коэффициентом. Для этого внутрь модели был помещен ультразвуковой тестовый громкоговоритель. Кстати, сама модель была напечатана на 3D-принтере.

"Построение и тестирование модели потребовало очень много времени, но на сегодняшний день это дало нам наиболее точное представление о доисторической акустике памятника, - говорит профессор Кокс. - Из-за отсутствия или смещения большого количества камней современная акустика Стоунхенджа сильно отличается от доисторической".