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AliExpress в России доставит заказы за 15 минут. Как такое возможно

Текст:   Антон Благовещенский
31.08.2020,  
13:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для российских пользователей AliExpress заработает раздел под названием "Есть!". Там будут доступны товары первой необходимости, продукты питания, товары для детей, продукция для животных.

Доставка заказов, сделанных через новый раздел, будет осуществляться в течение 15-30 минут, говорится в сообщении маркетплейса. На первом этапе воспользоваться ей смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Партнером станет сервис доставки "Самокат", входящий в Mail.ru Group, владеющий более чем 200 складами и нанявший несколько тысяч курьеров. Затем проект будет развернут в других городах России: Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону.

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Поначалу ассортимент товаров будет представлен товарами, доступными на складах "Самоката", затем он дополнится новыми позициями, включая продукты питания и товары повседневного спроса. В течение ближайших трех месяцев компания объявит о сотрудничестве с крупными продуктовыми сетями.

Доставку продуктов и бытовых товаров в крупных городах России также осуществляет сервис "Яндекс.Лавка" - от заказа до получения также в среднем проходит 15-30 минут.

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