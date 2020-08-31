Автопроизводители готовы обеспечить регионы экологичным транспортом

В крупных городах на наших глазах происходит смена парадигмы организации использования общественного транспорта. На смену троллейбусам и традиционным автобусам на бензиновом или дизельном двигателе приходят либо автобусы на газомоторном топливе, либо электробусы. Мощности российских предприятий полностью готовы обеспечить обновление автопарков общественного транспорта и уже поставляют в российские регионы совершенно новые образцы техники.

В Транспортной стратегии РФ переход автопарка страны с двигателей внутреннего сгорания к 2030 году на альтернативные виды топлива, прежде всего газомоторное, предусматривает долю последнего как минимум в 49 процентов. Все предпосылки для этого есть - и запрос со стороны общества, и наличие в России крупнейших в мире запасов природного газа. Однако на сегодня доля автомобилей на ГМТ составляет не более 5-8 процентов от совокупного автопарка. Неразвитость инфраструктуры обслуживания и достаточно высокая стоимость переоборудования техники для работы на природном газе играют здесь не последнюю роль.

Впрочем, за последние годы количество таких ТС существенно увеличилось в сегменте городского пассажирского транспорта и коммунальной автотехники, достигнув доли примерно в 12-13 процентов. Это произошло благодаря развитию целого ряда направлений, в том числе Федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Поставка техники в регионы также ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Так, этим летом один из крупнейших отечественных производителей городских автобусов, завод "НЕФАЗ", поставил свою продукцию сразу в несколько российских городов. Например, государственный перевозчик в республике Башкортостан - "Башавтотранс" - получил еще 50 работающих на ГМТ городских автобусов. Всего в Уфе уже курсирует около таких 600 машин. И сегодня Башкирия входит в число 27 регионов РФ, которые определены минэнерго для приоритетного развития рынка ГМТ. Еще одним таким регионом стал Татарстан. Автобусы большой вместимости НЕФАЗ 5299-40-57, работающие на компримированном природном газе, в количестве 30 единиц будут переданы в адрес казанского пассажирского автотранспортного предприятия №2 до начала ноября этого года. Это не первая поставка техники этой модели в столицу Татарстана. Казань стала первым городом, в котором начали курсировать рестайлинговые автобусы НЕФАЗ 5299-40-57. Первые такие автобусы появились здесь в 2018 году.

Осенью крупная партия из 57 новых низкопольных автобусов, работающих на сжатом природном газе, поступит и в автопарки Екатеринбурга. Сейчас на линиях города курсирует свыше 500 автобусов НЕФАЗ на ГМТ. Как прокомментировал обновление парка мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, власти города дали высокую оценку новой технике. "Мы не заинтересованы в том, чтобы расширять спектр марок, потому что, когда много моделей, их обслуживание не всегда эффективно. Если, к примеру, у нас будут три вида моделей, нужно иметь три вида запчастей, нужно будет больше специалистов. Поэтому ждем НЕФАЗы, машины хорошие, отечественные", - отметил он.

Показателен и опыт Москвы, где городские власти сделали ставку на внедрение электробусов. В столице курсирует более 300 электробусов на пассажирских маршрутах. А в 2021 году их должно стать уже 600.

Субсидии на автобусы на сжиженном природном газе составят от 300 тысяч до 3,4 миллиона рублей

Высокий спрос на технику нового поколения для перевозки пассажиров находит свой отклик у российских компаний-производителей. Согласно данным завода "НЕФАЗ" выручка от продаж пассажирских автобусов за 2019 год составила 7,74 миллиарда рублей, что на 3,2 миллиарда больше показателя 2018-го. Инвестиции автозавода в 2019 году были направлены на увеличение производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов, в том числе нового экологического класса - до 3 тысяч единиц в год, и электробусов большого класса КАМАЗ-6282 до 1500 единиц в год.

В свою очередь, компания "Газпром газомоторное топливо", созданная для системной работы по развитию рынка ГМТ, заявила о готовности преодолеть главный барьер на пути продвижения техники на газе - отсутствие достаточного количества заправочных станций.

Так, например, в рамках пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива на территории Санкт-Петербурга" на 2019-2023 годы "Газпром газомоторное топливо" обеспечит расширение газозаправочной сети в городе до 25 объектов.

"Санкт-Петербург - стратегический регион для развития рынка газомоторного топлива. Он входит в перечень субъектов РФ, в которых минэнерго субсидирует перевод транспорта на природный газ и строительство газозаправочной инфраструктуры. Помимо автотранспорта в перспективе на природный газ может быть переведен и малый водный транспорт. Такой комплексный подход позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и повысить экономическую эффективность транспортного сектора", - уверен гендиректор "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

По данным компании, сегодня на территории России расположено 490 газозаправочных объектов, что критически мало для развития инфраструктуры потребления, включая легковой автотранспорт частных владельцев. Однако именно в условиях функционирования городского общественного транспорта и складываются предпосылки, которые позволяют обеспечить необходимую технологическую среду для работы автобусного парка на ГМТ. Увеличить количество экологичного общественного транспорта в городах помогут и утвержденные правительством правила предоставления субсидий производителям техники, использующей компримированный и сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Общий объем бюджетных ассигнований составит 3,3 миллиарда рублей. Это позволит реализовать около 6 тысяч единиц техники. Максимальный размер субсидии зависит от класса и массы транспортного средства. Для автобусов на КПГ - от 105 тысяч до более чем миллиона рублей, на СПГ - от 300 тысяч до 3,4 миллиона рублей.

Спрос на альтернативные технологии привода постоянно растет. Все больше пассажирских транспортных компаний переходят на устойчивые технологии. Это позволяет решить экологические проблемы крупных городов и получить существенную экономическую выгоду. Автотранспортным предприятиям и производителям транспорта помогают программы правительства и планы развития на уровне регионов.

Кстати

Весной госпрограмма "Развитие энергетики" была дополнена подпрограммой "Развитие рынка газомоторного топлива". Ее цель - рост потребления природного газа в качестве моторного топлива, развитие газозаправочной инфраструктуры, увеличение парка техники на природном газе. До конца 2024 года на развитие рынка ГМТ из федерального бюджета будет выделено почти 20 миллиардов рублей.

Ожидается, что по итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до 2,7 миллиарда кубометров, количество стационарных газозаправочных объектов - до 1273 единиц, а парк техники на природном газе пополнится не менее чем 40 тысячами новых транспортных средств.