Более 40 объектов по обращению с отходами заработают до конца года

До конца года в России будут введены в эксплуатацию 44 объекта, которые займутся обработкой и утилизацией твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор".

В Подмосковье обработкой и утилизацией мусора займутся пять новых комплексов.

Обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов будут производится на шести объектах, три из них заработают в Брянской области, по одному в Ростовский и Ярославской областях, а также в Северной Осетии.

Еще 31 комплекс по обработке мусора будут запущены в таких регионах как Башкирия, Самарская, Челябинская, Новосибирская области, Приморский и Пермский края и ряде других.

Кроме того, появятся один комплекс в Челябинской области для энергетической обработки твердых коммунальных отходов, а еще один -. В Новосибирской области, для утилизации. Еще девять предприятий уже введены в строй с начала года.

"Создание условий для строительства современной инфраструктуры обращения с отходами - одно из ключевых направлений деятельности компании", - отметили в пресс-службе ППК РЭО.

В текущем году первые меры поддержки со стороны РЭО будут предоставлены инвестиционным проектам в Подмосковье, добавили в пресс-службе.

"Также рассматривается ряд объектов из Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, - рассказали в ППК РЭО. - Одним из условий государственной поддержки со стороны РЭО на создание инфраструктуры является отражение объекта в федеральной схеме обращения с твердых коммунальных отходов и наличие этого объекта в территориальной схеме.

Всего к 2024 году только в рамках проекта "Экология" запланирован ввод в строй 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов.