Более 600 доставщиков еды привлечены к ответственности за нарушение ПДД

Столичная Госавтоиснпекция подвела итоги мероприятия "Вело-мототранспорт". Как следует из названия, под пристальным вниманием находились те, кто передвигается по городу на мотоциклах, мопедах, велосипедах, а также электросамокатах и прочих скутерах. Мероприятия проходило 28 и 29 августа.

Всего за это время к административной ответственности были привлечены 2902 гражданина, из них 1529 водителей мототехники, 1373 человека, управляющих мопедом, велосипедом, а также использовавших для передвижения самокат или иные, в том числе имеющие электрический привод, средства передвижения.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 657 нарушений правил дорожного движения, совершенных курьерами, осуществляющими доставку еды. 135 нарушений Правил дорожного движения пресечено со стороны несовершеннолетних. В ходе мероприятия 23 водителя мотоциклов выявлены в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители привлечены к административной ответственности.