Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе

В Москве болельщики "Локомотива" устроили нападение на поклонников "Зенита", которые находились в кафе.

Вечером в воскресенье после матча шестого тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" (0:0) болельщики "Зенита" находились в одном из кафе на востоке столицы. Туда неожиданно прибыла большая группа болельщиков "Локомотива", которые атаковали своих оппонентов.

Как сообщает "Вести.ru" со ссылкой на московское управление МВД, в результате произошедшей драки пострадало несколько человек, прибывших из Санкт-Петербурга, но все они отказались от обращения в правоохранительные органы.

Нанесен ущерб и кафе, который его владельцы оценили в 3 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Пока не удалось найти нападавших.