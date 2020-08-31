ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

На 1 апреля кредит или заем имели 42 млн человек, на 1,1 млн человек больше, чем шестью месяцами ранее. У 36,4 млн человек имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн человек - перед банками и МФО и у 2,3 млн человек - только перед МФО.

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.

В связи с тем, что все больше заемщиков имеют задолженность одновременно в нескольких банках или МФО, а кредитор, выдавший первый кредит (заем), может об этом не знать, Банк России планирует ввести регулярный пересчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. "Для обеспечения корректной оценки риска, по мере развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ кредитора с согласия заемщика к данным о его доходе через государственные информационные системы, можно будет рассмотреть вопрос о регулярном пересчете кредитором ПДН", - говорится в докладе.

ПДН определяется как отношение всех платежей по кредитам к доходу заемщика. Кредиты клиентам с высоким значением ПДН (свыше 50%) для банков более "дорогие", соответственно, как правило, условия по ним хуже, чем по кредитам заемщикам с безопасной долговой нагрузкой.

Также ЦБ отмечает частичный уход банковских заемщиков в МФО. В этом сегменте займов МФО высокой активностью отличаются заемщики младше 25 лет (9% долга по всем займам, тогда как по банковским кредитам на них приходится всего 2,5% задолженности), что в том числе связано с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из за чего банки менее охотно кредитуют таких заемщиков.

"Для эффективного ограничения рисков в период после завершения пандемии регулятору необходимо иметь в распоряжении инструмент, который бы позволял оперативно ограничивать риски увеличения закредитованности населения, - говорится в докладе ЦБ. - В качестве такого инструмента могут быть использованы количественные ограничения, которые ограничивают долю предоставляемых кредитов заемщикам с высоким значением ПДН" (несколько вариантов таких ограничений ЦБ предложил обсудить в докладе, выпущенном год назад).