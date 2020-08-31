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31.08.2020 09:42
Рубрика: Экономика

Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Понедельник начался с небольшого роста мировых цен на нефть, но разнонаправленно. Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% - до $46,07 за баррель.

Фото: Photoxpress
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Одной из основных причин ценовых колебаний эксперты называют ураган "Лаура" в США, из-за которого упала добыча нефти в Мексиканском заливе, в котором добывается свыше 1,7 млн баррелей в сутки. Общая добыча нефти в США упала с 12,5 млн баррелей до 10,7 млн в сутки, в том числе сокращения спроса, вызванного коронавирусными проблемами, а также в связи с ограничениями, предусмотренными соглашением ОПЕК++.

Но в нефтехранилищах США на сегодня достаточно запасов. Они сократились лишь на 1,6 млн баррелей, что укладывается в рамки обычной волатильности. В дальнейшем прогнозируется снижение запасов до 3,6 млн баррелей, но и это далеко от рекорда и в целом уже отыграно. По словам аналитиков, шок обычно вызывают колебания свыше 10 млн баррелей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
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