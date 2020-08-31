Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель

Понедельник начался с небольшого роста мировых цен на нефть, но разнонаправленно. Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% - до $46,07 за баррель.

Одной из основных причин ценовых колебаний эксперты называют ураган "Лаура" в США, из-за которого упала добыча нефти в Мексиканском заливе, в котором добывается свыше 1,7 млн баррелей в сутки. Общая добыча нефти в США упала с 12,5 млн баррелей до 10,7 млн в сутки, в том числе сокращения спроса, вызванного коронавирусными проблемами, а также в связи с ограничениями, предусмотренными соглашением ОПЕК++.

Но в нефтехранилищах США на сегодня достаточно запасов. Они сократились лишь на 1,6 млн баррелей, что укладывается в рамки обычной волатильности. В дальнейшем прогнозируется снижение запасов до 3,6 млн баррелей, но и это далеко от рекорда и в целом уже отыграно. По словам аналитиков, шок обычно вызывают колебания свыше 10 млн баррелей.