Cоциальные услуги должны стать доступнее для граждан, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях.

Граждане, имеющие право на бесплатные социальные услуги (например, на санаторно-курортное лечение, паллиативную медпомощь), смогут выбирать, где их получить - в привычном государственном учреждении или у специально отобранной частной компании. Той компании, которую выберет человек, государство оказанную услугу оплатит. Бюджетное финансирование будет идти по принципу - деньги следуют за потребителем. Фото: ipopba / iStockphoto

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому коммерческие организации, занятые в социальной сфере, наравне с государственными получают доступ к бюджету. Представлять сферу соцуслуг коммерческие организации смогут по шести направлениям. Это социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения.

В минфине пояснили, что субсидию на оказание соцуслуг смогут получить только лучшие организации. Одних определит госзаказчик по результатам конкурса. В нем сможет принять участие любая организация или индивидуальный предприниматель, но выиграет тот, кто предложит лучшие условия оказания услуги. Победитель заключит госконтракт и получит финансирование на выполнение госзаказа. Получить его теперь можно авансом.

Других поставщиков соцуслуг выберут сами граждане с помощью социального сертификата. Той компании, которую выберет человек, государство оказанную услугу оплатит. В этом случае бюджетное финансирование основано на принципе - деньги следуют за потребителем.

При этом частным и государственным организациям предоставят равные права в вопросах налогообложения. В минфине подчеркнули, что госуслуги, оказываемые в соответствии с госзаданием, освобождены от уплаты НДС.

Кроме того, бизнес сможет заключать с государством долгосрочные соглашения, а не только на период бюджетного планирования, как сейчас. "Это позволит решить проблему ограниченности ресурсов негосударственных организаций при выходе на рынок соцуслуг, она неоднократно отмечалась экспертами", - пояснили в министерстве.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года. До этого момента будут разработаны и приняты подзаконные акты, определены пилотные регионы. Их до конца сентября утвердит правительство. Именно в них будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ. Тогда же определятся объемы финансирования. По предварительной информации в 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15.

При этом большая часть соцуслуг, которые смогут предоставлять частные организации в рамках госзаказа, находятся в компетенции регионов или муниципалитетов, подчеркивают в минфине. В числе самых востребованных - социальное обслуживание на дому и в полустационаре. В этой сфере некоммерческий сектор представлен уже с 2014 года, но в каждом регионе число коммерческих компаний разное. Где-то их количество достигает 80% от общего числа поставщиков социальных услуг, а где-то менее 5%.

Первые соцзаказы появятся не ранее 2021 года в 28 регионах, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15

Увеличение количества частных исполнителей госуслуг повысит их доступность и качество за счет развития конкуренции. "Такой подход позволит государству перейти от контроля затрат к мониторингу и контролю качества оказываемых услуг, то есть от процесса к результату. Также появится инструмент перераспределения ресурсов в соцсфере: вовлечение негосударственных организаций на постоянной основе в соцзаказ позволяет расширять занятость, обеспечить переток инноваций из негосударственной сферы в государственную, его простоту и эффективность. Лучшие практики негосударственных исполнителей смогут быть обобщены и в короткий срок внедрены госучреждениями, а их разработчики получат стимул для дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Закон принят на пять лет. А его положения, которые касаются формирования соцзаказа, могут применяться с 2021 до 2024 года.

Проект

Привлекать к оказанию госуслуг в рамках соцзаказа минздрав намерены социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Минздрав разработал проект регламента оценки качества госуслуг, предоставляемых НКО. Документ размещен для общественного обсуждения. Получить госзаказ в сфере здравоохранения частники смогут по двум направлениям: санаторно-курортное лечение и оказание паллиативной медицинской помощи. Отбирать поставщиков услуг будут по конкурсу. При этом заказчик вправе ограничить круг участников только социально ориентированными НКО.

Получить госзаказ смогут некоммерческие организации, которые оказывают одну общественно-полезную услугу на территории более половины регионов на протяжение одного года или более. При этом они не должны быть иностранными агентами и иметь задолженности по налогам и сборам. Каждая такая организация должна быть включена в реестр поставщиков соцуслуг, отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, иметь в штате или привлеченных по гражданско-правовому договору квалифицированных работников.