Все ученики младших классов, а это более 7 миллионов малышей, должны получать здоровые, горячие, а главное - бесплатные завтраки. Или обеды, если ребенок учится во вторую смену. И главное здесь, по мнению родителей, - сделать так, чтобы ученики ели в школьной столовой с удовольствием. Чтобы в тарелках ничего не оставалось.

Под контролем мамы

- У меня сын идет в третий класс. Завтрак в школьной столовой стоит 57 рублей. В месяц будет выходить больше тысячи, так что поддержка для семейного бюджета теперь ощутимая, - говорит мама из Ярославля Наталья Радоман. - Ребенок проводит в школе по 4-5 часов. И очень важно, чтобы он мог нормально поесть. Часто, когда дети говорят, что им "не вкусно", на самом деле проблема может быть в другом: блюда просто успели остыть. Либо дети не привыкли к такой пище. Например, многие не любят творожные, рыбные, овощные блюда.

В прошлом году Наталья Радоман предложила внедрить родительский контроль за питанием учеников. Поддержали все, включая управляющий совет школы и директора. "Десант из мамочек" ходил на переменах в школьную столовую: смотрел, что и как едят дети, измерял температуру блюд, оценивал количество отходов. А потом родители высказали свои соображения, как улучшить меню. Школа прислушалась.

- Несмотря на то, что завтраки для начальной школы стали бесплатными, важно сохранять родительское внимание и участие, - убеждена мама. - Оператор школьного питания и администрация области обещают нам представить новое меню. Мы обязательно возьмем его на свой контроль.

Перемена блюд

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для контроля за расходованием государственных средств на обеспечение детей горячим и полезным питанием будет использоваться "Индекс несъедаемости". Что это такое? Как пояснили "РГ" в ведомстве, это, по сути, соотношение объема приготовленной и фактически съеденной детьми пищи.

Может, не все знают, но Роспотребнадзор даже разработал специальные методические рекомендации для родителей. Здесь детально прописано, как мамы и папы могут контролировать школьные завтраки и обеды, высказывать о них свое мнение. Например, представитель родительского комитета может проверить соответствие блюд утвержденному меню, наличие и состояние санитарной одежды сотрудников пищеблока, оценить вкусовые предпочтения детей и то, насколько они довольны. Кстати, в приложении есть и образец анкеты для школьника.

А еще из рекомендаций родители могут узнать, какие витамины нужны ребенку и в каких продуктах они содержатся, сколько нужно соли в день (оказывается, не больше 3-5 г). Могут познакомиться с основами правильного питания, чтобы использовать их и дома.

- Питание должно обеспечить правильный рост и развитие ребенка. Большую часть дня дети проводят в школе. Поэтому очень важно, чтобы они нормально ели там. Чтобы им нравилось то, что они едят, - рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. - Показательным является объем и вид пищевых отходов. Блюда, которые не пользуются популярностью у детей, должны быть исключены и заменены на более привлекательные, вкусные и аналогичные по своей пищевой и энергетической ценности. Меню школы должны составлять с учетом предпочтений детей, а также национальных и регионально-климатических особенностей. На питание влияет не только вкус пищи, но и подача, и время, которое отводится на ее прием.

Роспотребнадзор также подготовил методические рекомендации для школ о том, как нужно кормить учеников. В документе - все подробно и по полочкам. Так, до начала уроков родители должны дома покормить ребенка - это и будет его первый прием пищи. Затем - школьный завтрак. Он должен пройти во вторую или третью перемену. Продолжительность такой перемены - не менее 20 минут. Если ребенок учится во вторую смену, то ему нужен полноценный обед. Замена обеда завтраком не допускается.

Если ученик находится в школе до шести часов, может быть один прием пищи. Если больше шести часов, нужны уже два. Продленка до 18.00? Здесь все три элемента: завтрак, обед, полдник.

Что в меню?

Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Для 1-4 классов он должен содержать белок (12-16 г), жиры(12-16 г) и углеводы (48-60 г). Варианты продуктов для завтрака: крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные, молочные продукты (в том числе сыры и сливочное масло), блюда из яиц, овощи, макаронные изделия и напитки.

Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Белки (20-25 г), жиры (20-25 г) и углеводы (80-100 г). Целесообразно дополнение блюд свежими фруктами, овощами, ягодами. Фрукты должны выдаваться поштучно.

Меню разрабатывается минимум на две недели, а обед должен быть составлен с учетом завтрака. Если на завтрак крупяное блюдо (каша, запеканка, макароны), то на обед - мясо или рыба с овощным гарниром. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня или двух смежных дней. Для учеников, которым нужно лечебное питание, разрабатывается отдельное меню.

Как популяризировать здоровое питание среди учеников? Роспотребнадзор предлагает школам проводить лекции, беседы, викторины. А еще помогут плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, в "уголке здоровья". Ну и, конечно, работать в этом направлении нужно вместе с родителями.

Перед началом учебного года Российское движение школьников узнало о гастрономических предпочтениях более полутора тысяч ребят. Что показал опрос? Под невкусной едой дети понимают недоваренную, недосоленную, холодную, плохо приготовленную пищу. Ребята искренне не понимают, почему в меню школьных столовых до сих пор остаются блюда, которые они заведомо не едят. Пальму первенства держат рыбные котлеты: 29% опрошенных учеников не станут их есть ни при какой погоде. В число нелюбимых попали жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикатные котлеты, сосиски, разваренные макароны, тушеная капуста...

Если ученик находится в школе не дольше шести часов, может быть один прием пищи. Если больше - уже два. Продленка до 18.00? Нужен завтрак, обед, полдник

Конечно, каждый взрослый понимает: и рыба, и печенка очень полезны для растущего детского организма. Осталось только придумать, как вкусно их приготовить. Какие блюда школьники бы хотели видеть на столах? Каши - доваренные и сладкие, супы - горячие и с мясом, макароны - неслипшиеся, пюре - без комочков. Школьники были бы рады легким фруктовым салатам, нежирному запеченному мясу, фруктам, "оладушкам", сырникам, блинчикам, йогуртам и овсяному печенью. Они и сами не прочь есть полезную еду, но просят лишь о том, чтобы она была еще и вкусной.

Компетентно

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:

- Впервые на федеральном уровне на питание школьников выделяются такие большие деньги. И их действительно хватит для того, чтобы кормить всю "началку" вкусно и полезно. Каждому региону осталось придумать, как это сделать. К примеру, в Ярославской области на средства президентского гранта с этого учебного года стартует проект "Школьный шеф". Мы будем привлекать шеф-поваров лучших ресторанов к организации школьного питания. Они придумают, как из "сложного" набора продуктов (рыбы, печени и т.п.) сделать интересные и вкусные блюда, которые понравятся детям. Естественно, с сохранением всех норм полезных веществ, рекомендуемых Роспотребнадзором.