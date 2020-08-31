"Даллас" одолел "Колорадо" со счетом 5:4

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:4. И даже дубль российского нападающего Валерия Ничушкина не спас положение. Однако сам игрок смог набрать первые очки в нынешнем плей-офф.

Счет был открыт на седьмой минуте. Отличился игрок "Далласа" Йон Клингберг. Успешными были также броски Радека Факса, Джейми Бенна, Роопе Хинца, Дениса Гурьянова. В эпизоде с третьей шайбой голевой передачей отметился Александр Радулов.

Помимо Валерия Ничушкина шайбами у "Колорадо" ответили Кейл Макар и Владислав Наместников. Следующая игра серии состоится первого сентября. Напомним, сезон в НХЛ возобновили первого августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.