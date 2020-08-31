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31.08.2020 00:08
Рубрика: Спорт

Мимо десятки

Даниил Квят не удержался в очковой зоне на Гран-при Бельгии
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 193(8247)
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", одержал победу на легендарной трассе Спа-Франкоршам в рамках Гран-при Бельгии.

Хэмилтон провел идеальную субботнюю квалификацию, получив право стартовать в гонке первым, и не менее уверенно выглядел вчера. Как сказал финский напарник Льюиса по команде Валттери Боттас, финишировавший вторым, "Хэмилтон пилотировал безошибочно".

Фото: Пресс-служба компании "Росгонки"
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В Бельгии британец обновил рекорд шестикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству километров лидирования. Гонщик "Мерседеса" прошел на первом месте 24 297 км. У Шумахера было 24 148 км.

Победа на Спа-Франкоршам позволила Хэмилтону набрать 157 очков в общем зачете и оторваться от занимающего второе место голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 47 баллов. Кстати, в Бельгии Ферстаппен финишировал третьим. Ну а в общем зачете топ-3 замыкает уже упомянутый Боттас со 107 очками.

Не слишком удачным получился уик-энд у россиянина Даниила Квята из "Альфа Таури". Он впервые выступил лучше французского напарника по команде Пьера Гасли в квалификации, заняв 11-е место, но в самой гонке выше этой строчки подняться не смог, хотя еще за девять кругов до финиша шел девятым. А вот Гасли был великолепен на трассе и сумел финишировать восьмым.

Еще одним примечательным событием стал провал "Феррари". Ни монегаск Шарль Леклер, ни немец Себастьян Феттель не сумели набрать в Бельгии очков. Таким образом, обе машины "Феррари" не попали в первую десятку по итогам гонки впервые с 2010 года.

Спорт Формула-1

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