Доплаты за классное руководство будут получать более 810 000 учителей

На дополнительные выплаты классным руководителям из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты - в размере не менее 5 тысяч рублей - станут в общей сложности более 810 000 учителей, сообщает Минпросвещения.

- Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе. При ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит ее в двойном размере, - сообщили в министерстве просвещения. - В полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.

Также в ведомстве напомнили, что работает федеральная горячая линия по вопросам этих выплат: +7 (800) 200-91-85.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей выполняют более 74% российских педагогов.