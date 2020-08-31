Позади три стартовых этапа самой престижной велошоссейной гонки международного календаря - супермногодневки "Тур де Франс". Здесь из 176 начавших путешествие по Франции спортсменов лишь двое россиян. Это Павел Сиваков и Ильнур Закарин.

В понедельник пелотон после двух дней пребывания в Ницце покинул этот город и устремился в своем движении по часовой стрелке, чтобы 20 сентября по завершении 21-го по счету этапа традиционно финишировать в Париже на Елисейских Полях.

107-я "Большая петля" должна была оказаться в центре внимания любителей спорта еще 27 июня, но из-за пандемии была перенесена на конец августа - первые две декады сентября. Уже хорошо, что "Тур де Франс-2020" вообще проходит, хотя вовсе не исключено, что в любой момент гонка может быть прервана или отменена.

Все велогонки по дорогам Европы были остановлены в середине марта и полноценно возобновились в августе. Так некий опыт проведения соревнований велосипедистов в условный посткоронавирусный период уже накоплен. На "Туре" действует строжайший медицинский протокол, хотя ношение масок участниками во время гонок просто физически является невозможным. Безусловно, значительный риск есть, однако "Гранд Букле" для организаторов - очень "жирный" кусок с точки зрения продажи телевизионных прав.

Борьбу на "Тур де Франс" ведут 22 команды, из них 19 относятся к элите, а еще три "велоконюшни" - приглашенные французские коллективы второго уровня. Наш 23-летний Павел Сиваков, который параллельно сражается и за белую майку лучшего молодого гонщика в отдельной классификации, выступает в рядах британской "Инеос Гренадье" (бывшая "Тим Скай"). Это суперкоманда 2010-х, именно ее представители Брэдли Уиггинс, Крис Фрум, Герайнт Томас и действующий победитель "Тура" колумбиец Эган Берналь в общей сложности семь раз за последнее время увозили с собой из Франции желтое трико лидера итоговой генеральной классификации.

На первом этапе произошло много завалов, в один из них угодил Сиваков, затем еще одно его падение. Павел катил в хвосте пелотона, и внешне казалось, что неизбежно сойдет с дистанции. Однако россиянин показал себя бойцом и буквально выжил в этой мясорубке стартового отрезка "Тура". Увы, он сейчас в самом подвале общего зачета, но перед ним и не стоит задачи добиться каких-то личных успехов. Главное - помочь повторить прошлогодний успех первому номеру своей команды Берналю.

Закарин крутит педали за польскую CCC. И для этого 30-летнего россиянина роль первой скрипки не отведена. Хотя в активе Ильнура есть победы на этапах основных многодневок - "Тур де Франс" и "Джиро д Италия".

Сегодня пелотон проследует по среднегорному альпийскому маршруту Систерон - Орсьер длиной 161 км. Пока в общем зачете лидирует француз Жюлиан Алафилипп из бельгийской "Квик Степ". Все самое интересное далеко впереди.