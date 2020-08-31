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31.08.2020 04:26
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал о безопасном использовании детьми пластиковых карт

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие родители с детства обучают детей финансовой грамотности и заводят для них отдельные банковские карты. О правилах безопасного использования таких платежных инструментов напомнил эксперт. Карта ребенка легко может оказаться добычей мошенников, поясняет руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Фото: iStock
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"Ребенок должен знать из каких элементов состоит карта и какие данные ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам. Ребенок должен понимать, что пин-код от карты нужно запомнить, а не оставлять его в заметках или на бумажке в кошельке. И что свои банковские данные не стоит сообщать на страницах соцсетей", - цитирует эксперта РИА Новости.

Родителям стоит подумать об установке суточного лимита средств на детской карте и блокировке покупок в интернете. Таким образом семейный бюджет можно уберечь не только от необдуманных трат на игровых порталах, но и от мошенников. А чтобы ребенок не потерял карту, можно добавить ее в платежное приложение на телефон или в смарт-часы, а также привязать к аккаунту Apple, Google или другим сервисам.

Общество Семья и дети Экономика Финансы Компании Информационные технологии Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

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