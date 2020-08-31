Эксперт рассказал о безопасном использовании детьми пластиковых карт

Многие родители с детства обучают детей финансовой грамотности и заводят для них отдельные банковские карты. О правилах безопасного использования таких платежных инструментов напомнил эксперт. Карта ребенка легко может оказаться добычей мошенников, поясняет руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

"Ребенок должен знать из каких элементов состоит карта и какие данные ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам. Ребенок должен понимать, что пин-код от карты нужно запомнить, а не оставлять его в заметках или на бумажке в кошельке. И что свои банковские данные не стоит сообщать на страницах соцсетей", - цитирует эксперта РИА Новости.

Родителям стоит подумать об установке суточного лимита средств на детской карте и блокировке покупок в интернете. Таким образом семейный бюджет можно уберечь не только от необдуманных трат на игровых порталах, но и от мошенников. А чтобы ребенок не потерял карту, можно добавить ее в платежное приложение на телефон или в смарт-часы, а также привязать к аккаунту Apple, Google или другим сервисам.