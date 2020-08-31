Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.

Речь идет об укреплении собственных военных потенциалов, возможностей по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов, и о серьезном усилении разведывательной деятельности против Беларуси, отметил глава Генштаба. По словам Косыгина, в соседних странах на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тысяч человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники.

Со своей стороны ведущий белорусский военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский заявил о том, что сознанием белорусов пытаются манипулировать из-за границы, сообщает БЕЛТА. По словам Павловского, сказанным в эфире телеканал СТВ, это происходит по сценарию многих цветных революций, как это делается в гибридных войнах, когда людям бросают непроверенную информацию. "Людей вводят в ситуацию, когда не знаешь чему верить", - заключил военный аналитик.