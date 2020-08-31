Глава Минздрава сообщил, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря, а учителей и врачей начнут прививать в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Поставки вакцины в регионы начнутся уже в сентябре, но сейчас произведенный препарат направляют, во-первых, для проведения пострегистрационных клинических испытаний и, во-вторых, на вакцинацию врачей и учителей. Эти две категории высокого риска начнут прививать строго добровольно, не дожидаясь окончания завершающей фазы исследований, которая продлится 3-4 месяца. На сайте московской мэрии, где объявлено о наборе добровольцев для участия в испытаниях, уточняется, что они останутся под наблюдением врачей 160 дней после введения вакцины.

"Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тысяч", - уточнил Мурашко на встрече с медиками во время поездки в Иркутск.

Прививки от COVID-19 будут делать после традиционных противогриппозных. Учителей в Москве от гриппа уже прививают.

"На максимальные объемы производства вакцины мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.