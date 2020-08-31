Глава Минздрава сообщил, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

Новости

Лукашенко отправил в отставку посла Беларуси в Испании 22:42
В Болгарии исполнили ораторию митрополита Иллариона 22:19
В России изобрели новый способ проверки продуктов 22:10
Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате 21:56
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой 21:39
Загитова стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале 21:07
Михаил Мишустин написал новому главе сирийского правительства 20:49
Евтухов: Падение розничной торговли связано с последствиями пандемии 20:28
К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ 20:20
В России стартовали продажи нового Toyota Highlander 20:04
Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 22:20
Рубрика: Общество

Прививки по осени считают

Глава Минздрава сообщил, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8248)
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря, а учителей и врачей начнут прививать в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вслед за Россией другие страны ускоряют вакцинацию от COVID-19

Поставки вакцины в регионы начнутся уже в сентябре, но сейчас произведенный препарат направляют, во-первых, для проведения пострегистрационных клинических испытаний и, во-вторых, на вакцинацию врачей и учителей. Эти две категории высокого риска начнут прививать строго добровольно, не дожидаясь окончания завершающей фазы исследований, которая продлится 3-4 месяца. На сайте московской мэрии, где объявлено о наборе добровольцев для участия в испытаниях, уточняется, что они останутся под наблюдением врачей 160 дней после введения вакцины.

"Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тысяч", - уточнил Мурашко на встрече с медиками во время поездки в Иркутск.

Прививки от COVID-19 будут делать после традиционных противогриппозных. Учителей в Москве от гриппа уже прививают.

"На максимальные объемы производства вакцины мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году