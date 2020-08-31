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31.08.2020 18:05
Рубрика: Экономика

Точки роста

Главе "Лукойла" Вагиту Алекперову исполняется 70 лет
Текст: Сергей Тихонов
Успешно управлять в течение 27 лет огромной компанией, годовой оборот которой равен бюджету некоторых государств, дело весьма непростое. А если эта компания еще и нефтяная, от работы которой зависит поступления доходов в казну государства, то еще и очень хлопотное и ответственное. График цен на "черное золото" за последние тридцать лет больше всего напоминает схему американских горок, и у многих гигантов отрасли во всем мире за это время не только сменился руководящий состав, но и владельцы, а некоторые и вовсе исчезли с рынка. Чего нельзя сказать о крупнейшей российской частной нефтегазовой компании "Лукойл", совладельцем и президентом которой является Вагит Алекперов. Сегодня ему исполняется 70 лет.
Вагит Алекперов прошел путь от простого оператора по добыче нефти и газа до главы крупнейшей частной нефтяной компании России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Вагит Алекперов прошел путь от простого оператора по добыче нефти и газа до главы крупнейшей частной нефтяной компании России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Вагит Алекперов прошел путь от простого оператора по добыче нефти и газа до главы крупнейшей частной нефтяной компании России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Он родился 1 сентября 1950 года в поселке Степан Разин в Азербайджане, тогда еще союзной республике СССР, в непосредственной близости от колыбели всей отечественной нефтяной отрасли. Именно в Азербайджане еще во времена Российской империи стали добывать первую нефть в стране и был построен первый нефтепровод. Место рождения во многом определило выбор профессии. По словам самого Алекперова, заканчивая школу он уже знал, что хочет стать нефтяником. В период учебы в Азербайджанском институте нефти и химии он успел поработать оператором по добыче нефти и газа на предприятии "Каспморнефть", где и остался после получения диплома о высшем образовании в 1974 году, но уже в качестве старшего инженера, а потом и заместителя начальника нефтепромысла.

Фото: iStock
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В конце 1970-х годов Алекперов оказывается в Западной Сибири, еще одном регионе, впоследствии ставшем важнейшим для "Лукойла". Начав здесь с должности старшего инженера, в 1987 году он занял пост генерального директора "Когалымнефтегаз", одного из крупнейших добывающих предприятий СССР. В этот период Алекперов проявляет себя не только как профессионал своего дела, но и как опытный руководитель и хозяйственник. Считается, что именно благодаря его стараниям уровень жизни в Когалыме стал едва ли не самым высоким в СССР.

На пороге великих потрясений для страны в 1990 году Алекперова переводят в Москву, назначив замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР. Как тогда шутили, пост в министерстве он получил за успешное построение коммунизма в отдельно взятом сибирском городе. Впрочем, должность он занимал совсем недолго. Уже в 1993 году он возглавил только что образованный "Лукойл".В 90-е компания стала основным драйвером возрождения нефтяной отрасли. Рост добычи шел в основном за счет месторождений Западной Сибири. На пик их разработки вышли уже в новом веке, а к концу его первого десятилетия стало ясно, что искать новые точки роста. Ими стали морские месторождения Каспийского моря, с которыми Алекперов был знаком не понаслышке, зарубежные проекты, а также развитие нефтехимии и газодобычи.

В 1990-е "Лукойл" стал основным драйвером возрождения всей нефтянки

В завершение можно отметить, что работающие в "Лукойле" люди в большинстве случаев не хотят покидать компанию. Говорят она лишена звериного оскала капитализма, который, что греха таить, часто присутствует в частном секторе. Как здесь не вспомнить коммунизм в отдельно взятом сибирском городе.

Редакция "Российской газеты" поздравляет Вагита Юсуфовича с юбилеем.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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