Гус Тиль будет восстанавливаться после травмы в течение трех недель

Московский "Спартак" сообщил результаты обследования голландского полузащитника Гуса Тиля. Футболист получил травму в матче шестого тура против тульского "Арсенала". Он вышел на поле на 57-й минуте встречи, но спустя 12 минут был заменен.

"У голландского хавбека диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Срок восстановления игрока составит около трех недель", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тиль может перейти на правах аренды в один из голландских клубов.

22-летний Тиль перешел в "Спартак" в 2019 году за рекордную для клуба сумму 16 млн евро. Однако так и не смог завоевать место в основном составе клуба.