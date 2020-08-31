Хватит ли мест для новых студентов в вузовских общежитиях

1 сентября на студенческую скамью впервые сядут более миллиона первокурсников. Зачисление идет в лайт-версии: оригиналы аттестатов ребята могут принести в течение всего первого года учебы. С документами ясность есть, но проблем подкидывает "квартирный вопрос". Как всегда. Хватит ли всем поступившим мест в общагах? На вопросы "РГ" ответили ректоры ведущих вузов страны.

Получится ли разместить всех студентов из других регионов?

Михаил Эскиндаров, ректор Финуниверситета при Правительстве РФ: Проблема общежитий есть. Мы уже давно говорим о том, что, по крайней мере, в Москве необходимо строить межвузовские общежития. Сегодня всем и сразу предоставить места в общежитии, увы, невозможно. Наш номерной фонд в этом году - всего 300 мест. Как выходим из ситуации? Обращаемся к другим вузам, где есть лишние места. Действительно, сейчас какое-то количество мест мы "придерживаем" на случай болезни кого-то из студентов. Но вопрос надо решать комплексно.

В ДВФУ большой кампус на острове Русский. Но и поток иногородних, а скорее, иностранных студентов из азиатских стран велик. Всех расселили?

Андрей Шушин, первый проректор ДВФУ: Каждый студент местом в общежитии обеспечен. Иностранных студентов - примерно три с половиной тысячи. Большая часть, конечно, живет в кампусе на острове. Но есть и номерной фонд в материковой части Владивостока. В планах в ближайшие годы построить еще как минимум два-три дополнительных гостиничных комплекса на острове Русский. Сейчас у нас три отдельно стоящих корпуса подготовлено на случай карантина. Но это никак не сказалось на размещении ребят.

Петр Глыбочко, ректор Первого МГМУ им. Сеченова: Мы построили новое общежитие на полторы тысячи мест, но, к сожалению, проблему с нехваткой мест это не решает. Сегодня для них у нас две с половиной тысячи мест в общежитиях университета, и 500 мест мы берем в других вузах Москвы. Проживание наших иностранных студентов в ряде случаев обеспечивают те фирмы, которые привозят их в Москву. Мы готовимся к стройке нового общежития для иностранцев на полторы тысячи мест. Думаю, запустим этот проект уже в нынешнем году. Те же студенты, которые будут работать в больницах, где есть пациенты с коронавирусом, живут в специальных квартирах или в выделенном общежитии в Очакове с отдельным подъездом. Здесь все предусмотрено.

Может получиться так, что приедет студент из другого города, а жить негде?

Петр Глыбочко: Такое бывало. Но все эти ребята сразу у нас "берутся на карандаш", и мы оперативно решаем проблему. С учетом того, что построено новое общежитие, сегодня нам дышать намного легче.

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана: Проблема у всех одна. Несмотря на то что у нас в общежитии живет пять тысяч ребят, нам не хватает еще примерно половины. Есть система расселения в частном секторе - здесь помогает студенческий профсоюз. Строим общежития. В этом году вводим целый комплекс.

В Санкт-Петербургском политехе Петра Великого 35 тысяч студентов, около 15 тысяч из них живут в общагах. У вас тоже дефицит с местами?

Андрей Рудской, ректор СПбПУ Петра Великого: Почти все наши общежития - уже "антиквариат": в своей массе это постройки 30-40-х годов прошлого века. И значительная часть наших средств тратится, к сожалению, не на увеличение мест в общежитиях, а на улучшение условий проживания. Мы этим занимаемся последние десять лет. Сейчас рассматривается вопрос по строительству у нас студенческого кампуса мирового уровня на 8,5 тысячи мест.

Оригиналы аттестатов студенты могут принести в течение всего первого года учебы

В этом году вузам выделено дополнительно 11,5 тысячи бюджетных мест. Приоритет - регионам. Сколько получили в ДВФУ?

Андрей Шушин: У нас 107 дополнительных бюджетных мест. Половина - на программы в области информационных технологий: в ДВФУ сильная IT-школа. Кстати, на 2021/2022 учебный год на это направление тоже хорошая "надбавка" - 30-40 процентов. Остальная половина равномерно распределилась между программами инженерных, научных, гуманитарных, экономических и юридических направлений подготовки.

Финуниверситет тоже получил дополнительные места. Хороших экономистов много не бывает?

Михаил Эскиндаров: Да, мы получили дополнительно 119 мест. Из университета выходят не только экономисты, финансисты, но и, к примеру, специалисты в области информационной безопасности. Допместа пойдут на подобные направления, и в первую очередь в наши 27 филиалов. Тем не менее нельзя забывать: экономисты по-прежнему нужны и будут востребованы. Я предвижу, что буквально через пять-шесть лет будет дефицит и хороших экономистов, и хороших юристов.

Андрей Рудской: Кстати, несмотря на то, что мы вуз технический, у нас тоже готовят экономистов - но каких? Инженеров-экономистов. Это одна из самых востребованных специальностей. В целом же в питерском политехе рост мест будет: на 2021/2022 учебный год выделено 420 дополнительных мест.

Тем временем

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об организации начала учебного 2020/2021 года в вузах, подведомственных минобрнауки. Руководители вузов должны обеспечить все меры санитарной обработки помещений, размещение антисептиков для обработки рук на входе и в местах общего пользования, измерение температуры бесконтактным способом не менее двух раз в день. "Руководителям находящихся в ведении минобрнауки научных и образовательных организаций... при ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, который вступает в силу 1 сентября 2020 года.