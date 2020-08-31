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31.08.2020 23:37
Рубрика: В мире

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Илон Маск в понедельник вышел на третье место в списке самых богатых людей в мире. Он опередил соучредителя Facebook Марка Цукерберга после того, как акции Tesla продолжили свой бурный рост. По данным Bloomberg Billionaires Index, который обновляется в конце каждого рыночного дня, состояние Маска составило 111,9 миллиарда долларов по сравнению с 111,2 миллиарда у Цукерберга.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Состояние богатейшего в мире человека достигло 200 миллиардов долларов

Состояние Маска стремительно выросло в этом году на 76,1 миллиарда долларов на фоне увеличения стоимости акций Tesla более чем на 475 процентов. Рыночная стоимость Tesla в 454 миллиарда долларов в настоящее время превышает рыночную стоимость американского розничного гиганта Walmart Inc., крупнейшей компании в США по выручке. На прошлой неделе 49-летний Маск присоединился к Цукербергу, Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу из Amazon в клубе самых богатых миллиардеров. Этому способствовало резкое повышение стоимости акций технологических компаний в период пандемии. Маску, который на минувшей неделе явил миру чипированную свинью, предстоит еще долгий путь, чтобы стать самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса, по данным из разных источников, колеблется в пределах от 200 до 270 миллиардов долларов.

Между тем, отмечают эксперты, стремительные темпы накопления богатства отдельными персонами в последние месяцы резко контрастируют с ухудшающимся состоянием мировой экономики, рост которой резко замедлился с тех пор, как началась пандемия, а компании были вынуждены уволить миллионы рабочих. Из-за этого сильно просел потребительский спрос. Основную тяжесть экономических проблем несут молодые и низкооплачиваемые работники, чьи рабочие места оказались более уязвимы для увольнений, связанных с пандемией коронавируса.

Растущее неравенство доходов в мире и, в особенности, в Америке, вызывает резкую реакцию многих прогрессивных политиков левого толка. Бывший кандидат в президенты США Берни в августе представил в сенат закон о налогообложении "чрезвычайного прироста богатства" во время пандемии.

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